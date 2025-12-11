https://crimea.ria.ru/20251211/oni-izmenyat-istoriyu-kryma-uchenye-nashli-60-neobychnykh-drevnikh-pogrebeniy-1151584445.html
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
В поселке Научный Бахчисарайского района Крыма ученые обнаружили 60 погребений. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший научный сотрудник отдела археологии...
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В поселке Научный Бахчисарайского района Крыма ученые обнаружили 60 погребений. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший научный сотрудник отдела археологии раннего железного века институт археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова."В результате работ, проведенных в 2025 году, мы открыли площадь 50 квадратных метров. Один квадрат оказался пустым, а на втором квадрате площадью 25 квадратных метров сконцентрировано около 60 кремированных погребений, которые совершались в урнах. В качестве урн выступали амфоры и сосуды, наполненные кальцинированными костями", - рассказала Анастасия Стоянова на ежегодной научной конференции по итогам полевого археологического сезона 2025 года в КФУ им. Вернадского.По ее информации, могильник, раскопанный в районе поселка Научный в этом году, представляет собой ранее неизвестный памятник. Обнаружили его в 2023 году, но к исследованиям его приступили позднее.Датировать памятник можно в пределах I века до н.э. и II века н.э. Кто именно оставил могильник, ученым неизвестно. Однако они полагают, что он, как и раскопанные ранее памятники в Байдарской и Варнутской долинах, меняет представление об истории Крымского полуострова римского времени, подчеркнула Стоянова.Конференция археологов, которая у проходит в КФУ каждый год в начале декабря является подведением итогов сделанного учеными в Крыму в течение года.Он добавил, что по итогам конференции традиционно будет издан сборник всех представленных на мероприятии докладов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов летСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
