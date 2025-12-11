Рейтинг@Mail.ru
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20251211/oni-izmenyat-istoriyu-kryma-uchenye-nashli-60-neobychnykh-drevnikh-pogrebeniy-1151584445.html
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
В поселке Научный Бахчисарайского района Крыма ученые обнаружили 60 погребений. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший научный сотрудник отдела археологии... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T15:34
2025-12-11T15:34
эксклюзивы риа новости крым
бахчисарайский район
археология в крыму
археология
крым
новости крыма
анастасия стоянова
история
вадим майко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/16/1100761690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd1c0bb92c9f56a26e156387a9de394.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В поселке Научный Бахчисарайского района Крыма ученые обнаружили 60 погребений. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший научный сотрудник отдела археологии раннего железного века институт археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова."В результате работ, проведенных в 2025 году, мы открыли площадь 50 квадратных метров. Один квадрат оказался пустым, а на втором квадрате площадью 25 квадратных метров сконцентрировано около 60 кремированных погребений, которые совершались в урнах. В качестве урн выступали амфоры и сосуды, наполненные кальцинированными костями", - рассказала Анастасия Стоянова на ежегодной научной конференции по итогам полевого археологического сезона 2025 года в КФУ им. Вернадского.По ее информации, могильник, раскопанный в районе поселка Научный в этом году, представляет собой ранее неизвестный памятник. Обнаружили его в 2023 году, но к исследованиям его приступили позднее.Датировать памятник можно в пределах I века до н.э. и II века н.э. Кто именно оставил могильник, ученым неизвестно. Однако они полагают, что он, как и раскопанные ранее памятники в Байдарской и Варнутской долинах, меняет представление об истории Крымского полуострова римского времени, подчеркнула Стоянова.Конференция археологов, которая у проходит в КФУ каждый год в начале декабря является подведением итогов сделанного учеными в Крыму в течение года.Он добавил, что по итогам конференции традиционно будет издан сборник всех представленных на мероприятии докладов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов летСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
https://crimea.ria.ru/20250616/pri-raskopkakh-v-khersonese-nashli-pogrebalnye-lozha-kak-v-italii-i-frantsii-1147267323.html
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110076/16/1100761690_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10131f6fadf36600aabc14f0d5ac3109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бахчисарайский район, археология в крыму, археология, крым, новости крыма, анастасия стоянова, история, вадим майко
Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений

В Крыму ученые нашли 60 древних кремированных погребений

15:34 11.12.2025
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанкРабота археологов. Архивное фото
Работа археологов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Артем Креминский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В поселке Научный Бахчисарайского района Крыма ученые обнаружили 60 погребений. Об этом РИА Новости Крым сообщила старший научный сотрудник отдела археологии раннего железного века институт археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова.
"В результате работ, проведенных в 2025 году, мы открыли площадь 50 квадратных метров. Один квадрат оказался пустым, а на втором квадрате площадью 25 квадратных метров сконцентрировано около 60 кремированных погребений, которые совершались в урнах. В качестве урн выступали амфоры и сосуды, наполненные кальцинированными костями", - рассказала Анастасия Стоянова на ежегодной научной конференции по итогам полевого археологического сезона 2025 года в КФУ им. Вернадского.
По ее информации, могильник, раскопанный в районе поселка Научный в этом году, представляет собой ранее неизвестный памятник. Обнаружили его в 2023 году, но к исследованиям его приступили позднее.
Датировать памятник можно в пределах I века до н.э. и II века н.э. Кто именно оставил могильник, ученым неизвестно. Однако они полагают, что он, как и раскопанные ранее памятники в Байдарской и Варнутской долинах, меняет представление об истории Крымского полуострова римского времени, подчеркнула Стоянова.
Конференция археологов, которая у проходит в КФУ каждый год в начале декабря является подведением итогов сделанного учеными в Крыму в течение года.
"На ней мы обозначаем основные проблемы, узнаем о выдающихся открытиях, которые есть абсолютно в каждом докладе", - рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Он добавил, что по итогам конференции традиционно будет издан сборник всех представленных на мероприятии докладов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Раскопки Южного пригорода Херсонеса
16 июня, 20:59
При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымБахчисарайский районАрхеология в КрымуАрхеологияКрымНовости КрымаАнастасия СтояноваИсторияВадим Майко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
14:29Молодой крымчанин получил 12 лет "строгача" за наркоторговлю
14:22Уровень бедности в России упал до рекордно низких значений
14:15В России введут новую выплату для семей с двумя и более детьми
14:10В России в 2026 году вырастут социальные и страховые пенсии
14:05Путин назвал безусловный приоритет России
13:55Авария оставила без света 20 улиц Симферополя
13:51Беспилотники продолжают атаковать Москву
13:45Два мирных жителя погибли при ударе ВСУ по машине на Херсонщине
13:35Когда завершат строительство канализации в Старом городе Симферополя
13:23Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
13:14Новости СВО: армия России движется вперед и громит врага на всех фронтах
Лента новостейМолния