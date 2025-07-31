https://crimea.ria.ru/20250731/kak-volontery-pomogayut-sokhranit-istoricheskoe-nasledi-kreposti-kerch-1148380073.html

Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь

Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь

В крепости Керчь готовят еще один объект к включению в экскурсионный маршрут. Расширять исторические горизонты помогают добровольцы из разных регионов России. В РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T18:43

2025-07-31T18:43

2025-07-31T18:45

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КЕРЧЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В крепости Керчь готовят еще один объект к включению в экскурсионный маршрут. Расширять исторические горизонты помогают добровольцы из разных регионов России. В этом году волонтеры фонда "Археология" завершают сезонные работы на девятом капонире. Объект знаковый. Он появился одним из первых при строительстве форта, рассказали в крепости корреспонденту РИА Новости Крым.Помощь в сохранении исторического наследияКапонир – оборонительное сооружение, расположенное во рву, предназначенное для его защиты. В Керченской крепости насчитывалось 17 капониров и полукапониров.Девятый капонир был одним из первых при строительстве Керченской крепости. Объект соединяет оборонительные рвы, казармы и знаменитые ворота форта. Это одно из самых крупных подобных сооружений в крепости.В этом сезоне находок не много. Но все, с исторической точки зрения – интересные. И одна из них – ложка с выгравированной женской фамилией. Находку волонтеры обнаружили под слоем грунта. По предварительным данным, артефакт мог принадлежать советской связистке."Летний дом"Это девятая экспедиция фонда на Керченской крепости. Волонтеры работают с 2016 года. На летний сезон в знаменитый форт со всей страны приезжают историки, учителя, художники, инженеры, – полевой лагерь объединяет людей разных специальностей и интересов. Открытие школы волонтеров в Керченской крепостиСледующий сезон в Керченской крепости для фонда "Археология" будет юбилейным – 10 лет. Совместно с руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника волонтеры разрабатывают проект создания школы волонтеров. Площадка будет работать в летний сезон.Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. На ее создание из Царской казны выделили 12 миллионов рублей. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:День крепости Керчь – как проходит интерактивный праздник"Золотая кладовая" в Керчи: что представлено на выставке Подвиг города-героя: как освобождали Керчь от фашистов

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2025

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

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