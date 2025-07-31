Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь
В крепости Керчь волонтеры готовят для экскурсий новый объект
18:43 31.07.2025 (обновлено: 18:45 31.07.2025)
КЕРЧЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В крепости Керчь готовят еще один объект к включению в экскурсионный маршрут. Расширять исторические горизонты помогают добровольцы из разных регионов России. В этом году волонтеры фонда "Археология" завершают сезонные работы на девятом капонире. Объект знаковый. Он появился одним из первых при строительстве форта, рассказали в крепости корреспонденту РИА Новости Крым.
Помощь в сохранении исторического наследия
Капонир – оборонительное сооружение, расположенное во рву, предназначенное для его защиты. В Керченской крепости насчитывалось 17 капониров и полукапониров.
"Когда мы сюда пришли и начали работать, здесь можно было проползти разве что на четвереньках. За три года мы практически полностью вычистили капонир, вывезли тонны грунта и битых камней. Скоро этот объект может стать новой точкой экскурсионного маршрута", – рассказал генеральный директор фонда "Археология" Александр Ахременко.
Девятый капонир был одним из первых при строительстве Керченской крепости. Объект соединяет оборонительные рвы, казармы и знаменитые ворота форта. Это одно из самых крупных подобных сооружений в крепости.
© РИА Новости КрымКрепость Керчь
© РИА Новости Крым
Крепость Керчь
"С девятым разве что шестой капонир может сравниться. Но тот – трехэтажный, у него своя особенность. Поэтому, можно сказать, что по объему наш – один из самых крупных на крепости. И мы только одну треть расчистили", – уточнил Александр Ахременко.
В этом сезоне находок не много. Но все, с исторической точки зрения – интересные. И одна из них – ложка с выгравированной женской фамилией. Находку волонтеры обнаружили под слоем грунта. По предварительным данным, артефакт мог принадлежать советской связистке.
© РИА Новости КрымЛожка с выгравированной женской фамилией
© РИА Новости Крым
Ложка с выгравированной женской фамилией
"Место и глубина залегания говорят о том, что ложка с женской фамилией скорее всего принадлежала советской связистке", – предположили историки.
"Летний дом"
Это девятая экспедиция фонда на Керченской крепости. Волонтеры работают с 2016 года. На летний сезон в знаменитый форт со всей страны приезжают историки, учителя, художники, инженеры, – полевой лагерь объединяет людей разных специальностей и интересов.
© РИА Новости КрымКрепость Керчь
© РИА Новости Крым
Крепость Керчь
"Это такая внутренняя инициатива. Должен быть огонь. Лично у меня это уже традиция. Я занимаюсь этим с 10 лет. Это отдых с пользой. Наша работа приносит весомый вклад в историко-культурное развитие всего края", – рассказал волонтер из Москвы Степан Ахременко.
© РИА Новости КрымВолонтер из Москвы Степан Ахременко в крепости Керчь
© РИА Новости Крым
Волонтер из Москвы Степан Ахременко в крепости Керчь
Открытие школы волонтеров в Керченской крепости
Следующий сезон в Керченской крепости для фонда "Археология" будет юбилейным – 10 лет. Совместно с руководством Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника волонтеры разрабатывают проект создания школы волонтеров. Площадка будет работать в летний сезон.
© РИА Новости КрымДевятый капонир
© РИА Новости Крым
Девятый капонир
"Это будет школа с привлечением работников музея и сертифицированных специалистов для обучения азам археологии, реставрации, музейного дела. Для того, чтобы привлечь как можно больше людей к этому направлению. Поделиться знаниями. Может, кто-то загорится и решит посвятить свою судьбу этому делу", – выразил надежду руководитель фонда.
© РИА Новости КрымКрепость Керчь
© РИА Новости Крым
Крепость Керчь
Крепость Керчь – уникальное фортификационное сооружение, которое не видно ни с суши, ни с моря. Строили крепость 20 лет, начиная с 1857 года. На ее создание из Царской казны выделили 12 миллионов рублей. За это время возвели порядка 300 зданий и уникальных сооружений. Все они спрятаны в холмах. Руководил строительством военный инженер Эдуард Тотлебен, который создал оборонительные укрепления в Севастополе.
Крепость Керчь – это крепость первого класса. Одна из семи основных фортификаций Российской империи. Вторая приморская крепость по значению после Кронштадта, который был северными морскими воротами, а Керченское фортификационное сооружение стало южными воротами.
© РИА Новости КрымКрепость Керчь
© РИА Новости Крым
Крепость Керчь
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