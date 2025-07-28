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Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи

Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи

РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T19:45

2025-07-28T19:45

2025-07-28T19:35

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Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, теплое море, уникальные сакские грязи и розовая соль. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий, таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь – настолько бывают специфичны их умения. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – расскажем в спецпроекте "Штучная работа".В Крыму 2060 пещер. Это огромный красивый и интересный мир, где никогда нет солнца. Только отблеск от лучей фонариков редких искателей сильных эмоций и ученых скользят по неровным стенкам подземелья. Люди, изучающие пещеры – это спелеологи.Для чего нужна профессия спелеологаГде бы ни возводили дом, ни прокладывали дорогу, ни строили объект, предполагающий большие нагрузки, место проверяют на наличие подземных пустот, трещиноватости, пористости, оседания. Здесь-то и включаются в работу спелеологи, рассказывает руководитель спелеоклуба "Карст", руководитель и участник научно-исследовательских проектов по изучению пещер различных горных регионов России Руслан Светлов.Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Севастополь – это самые "интересные" города для спелеологов в Крыму. Потому что они буквально стоят на подземных пустотах.Кто идет в спелеологиНаучной работой занимается лишь часть специалистов, спускающихся под землю. Около 90% спелеологов приходят в дело за приключениями, за новыми друзьями, открытиями, испытаниями. Ведь подземный мир от природы враждебен человеку.Испытания начинаются с обучения и подготовки на земле. В подземном мире нет шансов на ошибку. Специалисты оттачивают навыки годами. Для новичков это практически игра в "рулетку"."Про альпинизм и туризм у нас написаны десятки книг, сняты фильмы. Люди понимают, что происходит на поверхности. А что происходит под землей – мало кому известно. Поэтому часто молодые ребята приходят в спелеологию именно для познания этого мира, а через него – узнают себя. Со временем некоторые из них остаются в профессии и помогают в развитии отрасли".Побороть страх уходить под землюЕсли коротко – боязнь подземных пещер побороть невозможно никак. Даже опытные спелеологи говорят, что страх уходить под землю на глубины до 50 метров и ниже – это то же самое, что посадить человека без прав за руль машины и пустить авто с горы."Для этого нужно обучение. Не по книгам или интернету, а с настоящими тренерами, исследователями, естествоиспытателями, которые в этой сфере работают. Только так приходят осознание, навыки и умение для того, чтобы не бояться", – убежден руководитель спелеоклуба "Карст".Сам Руслан Светлов под землю ходит больше 30 лет. Вспоминает свой первый спуск, который закончился эвакуацией:Множество пещер полуострова – это один из перспективных видов деятельности – наука, спорт, рекреация. Тем более, что в Крыму много профессиональных спелеологов."Если мы, крымчане, поднапряжемся и соберемся, то мы продолжим быть кураторами самой глубокой пещеры планеты – это пещера Крубера-Воронья в Абхазии. На сегодня уже больше половины ее исследователей – крымчане. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Ведь все международные экспедиции в Крубера-Воронья сегодня проходят именно через нас", – рассказал руководитель спелеоклуба "Карст".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как горы встречают и провожают человекаНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи КрымаАрхеологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg

крым, спелеология, горы крыма