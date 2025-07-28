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Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T19:45
2025-07-28T19:45
2025-07-28T19:35
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Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, теплое море, уникальные сакские грязи и розовая соль. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий, таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь – настолько бывают специфичны их умения. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – расскажем в спецпроекте "Штучная работа".В Крыму 2060 пещер. Это огромный красивый и интересный мир, где никогда нет солнца. Только отблеск от лучей фонариков редких искателей сильных эмоций и ученых скользят по неровным стенкам подземелья. Люди, изучающие пещеры – это спелеологи.Для чего нужна профессия спелеологаГде бы ни возводили дом, ни прокладывали дорогу, ни строили объект, предполагающий большие нагрузки, место проверяют на наличие подземных пустот, трещиноватости, пористости, оседания. Здесь-то и включаются в работу спелеологи, рассказывает руководитель спелеоклуба "Карст", руководитель и участник научно-исследовательских проектов по изучению пещер различных горных регионов России Руслан Светлов.Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Севастополь – это самые "интересные" города для спелеологов в Крыму. Потому что они буквально стоят на подземных пустотах.Кто идет в спелеологиНаучной работой занимается лишь часть специалистов, спускающихся под землю. Около 90% спелеологов приходят в дело за приключениями, за новыми друзьями, открытиями, испытаниями. Ведь подземный мир от природы враждебен человеку.Испытания начинаются с обучения и подготовки на земле. В подземном мире нет шансов на ошибку. Специалисты оттачивают навыки годами. Для новичков это практически игра в "рулетку"."Про альпинизм и туризм у нас написаны десятки книг, сняты фильмы. Люди понимают, что происходит на поверхности. А что происходит под землей – мало кому известно. Поэтому часто молодые ребята приходят в спелеологию именно для познания этого мира, а через него – узнают себя. Со временем некоторые из них остаются в профессии и помогают в развитии отрасли".Побороть страх уходить под землюЕсли коротко – боязнь подземных пещер побороть невозможно никак. Даже опытные спелеологи говорят, что страх уходить под землю на глубины до 50 метров и ниже – это то же самое, что посадить человека без прав за руль машины и пустить авто с горы."Для этого нужно обучение. Не по книгам или интернету, а с настоящими тренерами, исследователями, естествоиспытателями, которые в этой сфере работают. Только так приходят осознание, навыки и умение для того, чтобы не бояться", – убежден руководитель спелеоклуба "Карст".Сам Руслан Светлов под землю ходит больше 30 лет. Вспоминает свой первый спуск, который закончился эвакуацией:Множество пещер полуострова – это один из перспективных видов деятельности – наука, спорт, рекреация. Тем более, что в Крыму много профессиональных спелеологов."Если мы, крымчане, поднапряжемся и соберемся, то мы продолжим быть кураторами самой глубокой пещеры планеты – это пещера Крубера-Воронья в Абхазии. На сегодня уже больше половины ее исследователей – крымчане. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Ведь все международные экспедиции в Крубера-Воронья сегодня проходят именно через нас", – рассказал руководитель спелеоклуба "Карст".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как горы встречают и провожают человекаНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи КрымаАрхеологи исследуют затонувшие у Севастополя подлодки и танкер
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Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Вадим Рыбалкин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_433a1787ffb69bbb324ca352bcce1b25.jpg
крым, спелеология, горы крыма
Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
Спелеология – одно из перспективных направлений деятельности для Крыма
Собственный корреспондент
Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, теплое море, уникальные сакские грязи и розовая соль. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий, таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь – настолько бывают специфичны их умения. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – расскажем в спецпроекте "Штучная работа".
В Крыму 2060 пещер. Это огромный красивый и интересный мир, где никогда нет солнца. Только отблеск от лучей фонариков редких искателей сильных эмоций и ученых скользят по неровным стенкам подземелья. Люди, изучающие пещеры – это спелеологи.
Для чего нужна профессия спелеолога
Где бы ни возводили дом, ни прокладывали дорогу, ни строили объект, предполагающий большие нагрузки, место проверяют на наличие подземных пустот, трещиноватости, пористости, оседания. Здесь-то и включаются в работу спелеологи, рассказывает руководитель спелеоклуба "Карст", руководитель и участник научно-исследовательских проектов по изучению пещер различных горных регионов России Руслан Светлов.
Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Севастополь – это самые "интересные" города для спелеологов в Крыму. Потому что они буквально стоят на подземных пустотах.
"Например, спасатели, геологи, инженеры-строители не совсем разбираются в том, как нужно себя вести под землей, чтобы это было безопасно и эффективно. Тогда в работу включаемся мы. Как минимум – консультируем. А обычно – предоставляем актуальные данные из госкадастра подземных полостей, который мы регулярно пополняем", – рассказал Светлов.
Кто идет в спелеологи
Научной работой занимается лишь часть специалистов, спускающихся под землю. Около 90% спелеологов приходят в дело за приключениями, за новыми друзьями, открытиями, испытаниями. Ведь подземный мир от природы враждебен человеку.
"Люди также идут в спелеологию, чтоб посмотреть на себя с другой стороны, испытать себя. Подземный мир – это абсолютно иное сознание, совершенно другой образ мысли".
Испытания начинаются с обучения и подготовки на земле. В подземном мире нет шансов на ошибку. Специалисты оттачивают навыки годами. Для новичков это практически игра в "рулетку".
"Про альпинизм и туризм у нас написаны десятки книг, сняты фильмы. Люди понимают, что происходит на поверхности. А что происходит под землей – мало кому известно. Поэтому часто молодые ребята приходят в спелеологию именно для познания этого мира, а через него – узнают себя. Со временем некоторые из них остаются в профессии и помогают в развитии отрасли".
Побороть страх уходить под землю
Если коротко – боязнь подземных пещер побороть невозможно никак. Даже опытные спелеологи говорят, что страх уходить под землю на глубины до 50 метров и ниже – это то же самое, что посадить человека без прав за руль машины и пустить авто с горы.
"Для этого нужно обучение. Не по книгам или интернету, а с настоящими тренерами, исследователями, естествоиспытателями, которые в этой сфере работают. Только так приходят осознание, навыки и умение для того, чтобы не бояться", – убежден руководитель спелеоклуба "Карст".
Сам Руслан Светлов под землю ходит больше 30 лет. Вспоминает свой первый спуск, который закончился эвакуацией:
"Мой первый спуск закончился полетом на 37 метров на дно колодца по отвесу с острыми глыбами. Спасатели уже шли забирать мое тело. Поэтому в спелеологии, как говориться, нельзя играть в лото. Это дело как прекрасно, так и опасно".
Множество пещер полуострова – это один из перспективных видов деятельности – наука, спорт, рекреация. Тем более, что в Крыму много профессиональных спелеологов.
"Если мы, крымчане, поднапряжемся и соберемся, то мы продолжим быть кураторами самой глубокой пещеры планеты – это пещера Крубера-Воронья в Абхазии. На сегодня уже больше половины ее исследователей – крымчане. Хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше. Ведь все международные экспедиции в Крубера-Воронья сегодня проходят именно через нас", – рассказал руководитель спелеоклуба "Карст".
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