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В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет
В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.07.2025
В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет
В пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе. Ранее... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T19:58
2025-07-15T19:58
раскопки
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археология
история
пещера "таврида"
палеонтология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе. Ранее в "сито" историков попадались только остатки сухопутных животных. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.Работы в пещере "Таврида" идут шестой год. Это самые масштабные палеонтологические раскопки в России. Исследователи просеивают через сито снятый грунт и так собирают кости древних сухопутных животных. Возраст останков 1,5 – 1,7 млн лет.Научный сотрудник добавил, что сама пещера выработана из известняка возрастом 45 миллионов лет. В этом камне, в частности, есть остатки древних морских животных. По словам Зайцева, эти останки гораздо старше самой пещеры."Раковины, которые состоят из карбоната кальция, очень легко растворяются вместе с известняком. А зубы плотные, они состоят из такого минерала, которые называется апатит. Апатит не растворяется. Соответственно, из этого известняка, когда пещера формировалась, известняк растворился, зуб выпал и попал на те слои, которые мы сейчас изучаем", – рассказал палеонтолог.К тому же, добавил исследователь, если найден зуб, это еще не говорит, что сама акула была мертва. Рыба запросто могла потерять его при жизни.Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.В мае этого года стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов летНефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 летНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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раскопки, новости крыма, крым, археология, история, пещера "таврида", палеонтология
В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет

В Крыму при раскопках в пещере "Таврида" обнаружили зуб древней акулы

19:58 15.07.2025
 
© Фото сотрудника Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдана ЗайцеваВ Крыму при раскопках в пещере "Таврида" обнаружили зуб древней акулы
В Крыму при раскопках в пещере Таврида обнаружили зуб древней акулы
© Фото сотрудника Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдана Зайцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе. Ранее в "сито" историков попадались только остатки сухопутных животных. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.
Работы в пещере "Таврида" идут шестой год. Это самые масштабные палеонтологические раскопки в России. Исследователи просеивают через сито снятый грунт и так собирают кости древних сухопутных животных. Возраст останков 1,5 – 1,7 млн лет.
"Вот так случайно попался на сите такой зуб. Зуб акулы. Интересно было, что вокруг сухопутные животные, а тут вдруг морская рыба", – отметил Богдан Зайцев.
© Фото сотрудника Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдана ЗайцеваВ Крыму при раскопках в пещере "Таврида" обнаружили зуб древней акулы
В Крыму при раскопках в пещере Таврида обнаружили зуб древней акулы
© Фото сотрудника Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдана Зайцева
В Крыму при раскопках в пещере "Таврида" обнаружили зуб древней акулы
Научный сотрудник добавил, что сама пещера выработана из известняка возрастом 45 миллионов лет. В этом камне, в частности, есть остатки древних морских животных. По словам Зайцева, эти останки гораздо старше самой пещеры.

"Раковины, которые состоят из карбоната кальция, очень легко растворяются вместе с известняком. А зубы плотные, они состоят из такого минерала, которые называется апатит. Апатит не растворяется. Соответственно, из этого известняка, когда пещера формировалась, известняк растворился, зуб выпал и попал на те слои, которые мы сейчас изучаем", – рассказал палеонтолог.
К тому же, добавил исследователь, если найден зуб, это еще не говорит, что сама акула была мертва. Рыба запросто могла потерять его при жизни.

"Мы отправили специалисту из Санкт-Петербургского государственного университета фотографию для того, чтобы он определил, что это за вид акулы и сколько ему лет. И он уже подтвердил, что такие рыбы жили 45 миллионов лет назад", – сообщил сотрудник комплекса "Пещера "Таврида".

Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.
В мае этого года стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.
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