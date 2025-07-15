https://crimea.ria.ru/20250715/v-peschere-tavrida-uchenye-obnaruzhili-zub-akuly-vozrastom-45-millionov-let-1147969543.html

В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет

В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет - РИА Новости Крым, 15.07.2025

В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов лет

В пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе. Ранее... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T19:58

2025-07-15T19:58

2025-07-15T19:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В пещере "Таврида" в Крыму исследователи обнаружили зуб акулы – далекого предка мегалодона. Это первая подобная находка, сделанная учеными в этом районе. Ранее в "сито" историков попадались только остатки сухопутных животных. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.Работы в пещере "Таврида" идут шестой год. Это самые масштабные палеонтологические раскопки в России. Исследователи просеивают через сито снятый грунт и так собирают кости древних сухопутных животных. Возраст останков 1,5 – 1,7 млн лет.Научный сотрудник добавил, что сама пещера выработана из известняка возрастом 45 миллионов лет. В этом камне, в частности, есть остатки древних морских животных. По словам Зайцева, эти останки гораздо старше самой пещеры."Раковины, которые состоят из карбоната кальция, очень легко растворяются вместе с известняком. А зубы плотные, они состоят из такого минерала, которые называется апатит. Апатит не растворяется. Соответственно, из этого известняка, когда пещера формировалась, известняк растворился, зуб выпал и попал на те слои, которые мы сейчас изучаем", – рассказал палеонтолог.К тому же, добавил исследователь, если найден зуб, это еще не говорит, что сама акула была мертва. Рыба запросто могла потерять его при жизни.Палеонтологическая экспедиция продлится до сентября. В этом году ученые планируют продолжить исследование недавно открытого в окрестностях поселка Зуя глубоководного озера. А также проверить те коридоры пещеры, которые не успели посмотреть ранее.В мае этого года стало известно, что в окрестностях Бахчисарайского района найдены древние окаменелости: аммониты – вымершие головоногие моллюски с наружной раковиной – и морской еж, которым порядка 127 миллионов лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли окаменелую кость динозавра возрастом 135 миллионов летНефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 летНайти ворота и реконструировать стены: что запланировали археологи Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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