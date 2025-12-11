Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
Сроки сдачи Ханского дворца сдвинули на 2027 год из-за масштабных археологических открытий
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Масштабные археологические и реставрационные работы на территории Ханского дворца в Бахчисарае раскрыли ранее неизвестные пласты истории. Это стало причиной продления сроков восстановления комплекса. Об этом рассказала замминистра культуры Крыма Ольга Воробьева.
По ее словам, в план работ входят 16 строений, 12 из них уже завершены или находятся на стадии приемки. На четырех ключевых участках – главном и графском корпусах, ханской кухне и в зоне садов и парковых сооружений – продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Общая стоимость финансирования комплекса составляет свыше 4 млрд рублей.
Археология меняет трассировку проекта
Воробьева отметила, что работы регулярно приостанавливаются, поскольку археологи получают "открытый лист" на раскопки.
"Пока на этом участке не будут выявлены все экспонаты, и они не будут проанализированы археологами, дальнейшие работы невозможны", – подчеркнула она.
В результате сроки завершения реставрации комплекса перенесли снова – на декабрь 2027 года.
Из-за раскопок изменению подлежат и инженерные сети – там, где планировалась прокладка коммуникаций, в случае обнаружения артефакта, перепланируется вся схема.
Ключевое открытие – хорошо сохранившаяся баня
Завкафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, научный сотрудник Института археологии Крыма РАН и по совместительству представитель подрядчика в исторической сфере Эмиль Сейдалиев охарактеризовал текущие исследования дворца как беспрецедентные по масштабу – ранее таких раскопок здесь не проводилось. В ходе работ в Персидском саду, примыкающем к гарему, обнаружена большая баня, датируемая предположительно XVII-XVIII веками.
"Эта баня, точнее ее часть, ранее была изучена во время предыдущих археологических работ. Но они носили локальный характер. Не совсем были понятны масштабы, ее датировка, какие-то конструктивные особенности, планы и так далее. Нынешние работы как раз и позволили выяснить, что здесь находится действительно уникальный объект. Вообще на территории Бахчисарая таких баней сохранилось всего три", – рассказал историк.
По словам Сейдалиева, баня предстала перед специалистами в "довольно выигрышном состоянии": зафиксированы мраморные полы, фрагменты декоративной штукатуры, керамические трубы водопровода и элементы теплого пола.
На территории бани и вокруг нее выявлены многочисленные постройки и хозяйственные ямы, а также большой арсенал бытовых находок – от керамики до нумизматического материала. Некоторые предметы указывают на интенсивные торговые и культурные связи региона: найден фрагмент китайского фарфора с изображением женщины в национальной одежде, что свидетельствует о контактах с далекими регионами в эпоху Золотой Орды.
Количество находок, по оценке археологов, исчисляется десятками, если не сотнями тысяч – от мелких фрагментов до относительно целых сосудов. Сейчас артефакты проходят камеральную обработку: их моют, склеивают и готовят к передаче в музей.
Музей под открытым небом
Представитель подрядной организации в сфере реставрации Дарья Иожица рассказала, что для выявленных объектов разрабатывается проект музеефикации.
"Мы создаем музей под открытым небом, где экспонируется не какая-то находка, а непосредственно строение. Наша цель – стабилизировать уже разрушенные исторические постройки, максимально сохранив аутентичность. То есть мы минимизируем свой вклад и внедрение новых материалов. Задача – показать найденное в первоначальном виде", – поделилась эксперт.
Проект предполагает создание обширной экспозиционной площадки, которая будет сочетать демонстрацию археологических слоев и комфортную зону для отдыха посетителей. Также планируется применение современных технологий – например, анимации и интерактивы, объясняющие процесс раскопок и воссоздающие исторический вид целого объекта. С площадки откроется широкий вид на объекты дворца, что, по замыслу авторов, подчеркнет их уникальность.
Тяжелая и деликатная работа реставраторов
Масштабы впечатляют и внутри зданий. Реставрационная группа под руководством художника-реставратора Татьяны Вихревой работает с аутентичными материалами: сочетают известково-песчаные штукатурки, шерстяные или лубяные волокна и современные шпаклевочные составы для последующего покрытия красочными слоями.
"Очень важно проявлять большой такт и не стремиться уничтожить более поздние слои в угоду поиска более ранних. Стараемся показывать несколько исторических эпох. Если на одной определенной площади удается отыскать несколько разных эпох – обязательно стараемся их показать", – подчеркнула эксперт.
Вся расчистка декоративных поверхностей ведется вручную – скальпелями и мелкими инструментами – чтобы не повредить авторские красочные слои. Работы по очистке стен могут идти по сантиметровым участкам и занимать по несколько дней на один квадрат. Среди восстановленных фрагментов реставраторы выделяют мраморные поверхности посольского зала XVIII века и старый камин, относящийся к послепожарному периоду середины XVIII века.
Что уже открыто для посетителей
Несмотря на продолжающиеся работы, часть комплекса уже доступна для показа: организована уличная экспозиция, где представлена "Ханская семья", открыты Ханская мечеть и гарем. Планируется открытие библиотечного и конюшенного корпусов – туда уже расставляют экспонаты. Небольшое выставочное окно уже работает в бане Сары-Гюзель – ее расширенное представление обещают к началу следующего года.
