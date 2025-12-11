https://crimea.ria.ru/20251211/pod-sloyami-vekov-restavratory-po-santimetru-vossozdayut-khanskiy-dvorets-1151585114.html

Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец

Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец - РИА Новости Крым, 11.12.2025

Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец

Масштабные археологические и реставрационные работы на территории Ханского дворца в Бахчисарае раскрыли ранее неизвестные пласты истории. Это стало причиной... РИА Новости Крым, 11.12.2025

2025-12-11T16:06

2025-12-11T16:06

2025-12-11T16:06

крым

бахчисарай

бахчисарайский район

"ханский дворец" в бахчисарае

реконструкция

благоустройство

архитектура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0b/1151578780_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2e5ef0a1b77579700df86cdb4701e14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Масштабные археологические и реставрационные работы на территории Ханского дворца в Бахчисарае раскрыли ранее неизвестные пласты истории. Это стало причиной продления сроков восстановления комплекса. Об этом рассказала замминистра культуры Крыма Ольга Воробьева.По ее словам, в план работ входят 16 строений, 12 из них уже завершены или находятся на стадии приемки. На четырех ключевых участках – главном и графском корпусах, ханской кухне и в зоне садов и парковых сооружений – продолжаются ремонтно-реставрационные работы. Общая стоимость финансирования комплекса составляет свыше 4 млрд рублей.Археология меняет трассировку проектаВоробьева отметила, что работы регулярно приостанавливаются, поскольку археологи получают "открытый лист" на раскопки.В результате сроки завершения реставрации комплекса перенесли снова – на декабрь 2027 года.Из-за раскопок изменению подлежат и инженерные сети – там, где планировалась прокладка коммуникаций, в случае обнаружения артефакта, перепланируется вся схема.Ключевое открытие – хорошо сохранившаяся баняЗавкафедрой истории Крымского инженерно-педагогического университета, научный сотрудник Института археологии Крыма РАН и по совместительству представитель подрядчика в исторической сфере Эмиль Сейдалиев охарактеризовал текущие исследования дворца как беспрецедентные по масштабу – ранее таких раскопок здесь не проводилось. В ходе работ в Персидском саду, примыкающем к гарему, обнаружена большая баня, датируемая предположительно XVII-XVIII веками.По словам Сейдалиева, баня предстала перед специалистами в "довольно выигрышном состоянии": зафиксированы мраморные полы, фрагменты декоративной штукатуры, керамические трубы водопровода и элементы теплого пола. На территории бани и вокруг нее выявлены многочисленные постройки и хозяйственные ямы, а также большой арсенал бытовых находок – от керамики до нумизматического материала. Некоторые предметы указывают на интенсивные торговые и культурные связи региона: найден фрагмент китайского фарфора с изображением женщины в национальной одежде, что свидетельствует о контактах с далекими регионами в эпоху Золотой Орды.Количество находок, по оценке археологов, исчисляется десятками, если не сотнями тысяч – от мелких фрагментов до относительно целых сосудов. Сейчас артефакты проходят камеральную обработку: их моют, склеивают и готовят к передаче в музей.Музей под открытым небомПредставитель подрядной организации в сфере реставрации Дарья Иожица рассказала, что для выявленных объектов разрабатывается проект музеефикации.Проект предполагает создание обширной экспозиционной площадки, которая будет сочетать демонстрацию археологических слоев и комфортную зону для отдыха посетителей. Также планируется применение современных технологий – например, анимации и интерактивы, объясняющие процесс раскопок и воссоздающие исторический вид целого объекта. С площадки откроется широкий вид на объекты дворца, что, по замыслу авторов, подчеркнет их уникальность.Тяжелая и деликатная работа реставраторовМасштабы впечатляют и внутри зданий. Реставрационная группа под руководством художника-реставратора Татьяны Вихревой работает с аутентичными материалами: сочетают известково-песчаные штукатурки, шерстяные или лубяные волокна и современные шпаклевочные составы для последующего покрытия красочными слоями.Вся расчистка декоративных поверхностей ведется вручную – скальпелями и мелкими инструментами – чтобы не повредить авторские красочные слои. Работы по очистке стен могут идти по сантиметровым участкам и занимать по несколько дней на один квадрат. Среди восстановленных фрагментов реставраторы выделяют мраморные поверхности посольского зала XVIII века и старый камин, относящийся к послепожарному периоду середины XVIII века.Что уже открыто для посетителейНесмотря на продолжающиеся работы, часть комплекса уже доступна для показа: организована уличная экспозиция, где представлена "Ханская семья", открыты Ханская мечеть и гарем. Планируется открытие библиотечного и конюшенного корпусов – туда уже расставляют экспонаты. Небольшое выставочное окно уже работает в бане Сары-Гюзель – ее расширенное представление обещают к началу следующего года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как продвигается реставрация Ханского дворца в БахчисараеКрым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегда20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II

крым

бахчисарай

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарай, бахчисарайский район, "ханский дворец" в бахчисарае, реконструкция, благоустройство, архитектура