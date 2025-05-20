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20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II - РИА Новости Крым, 20.05.2025
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T06:37
2025-05-20T06:37
2025-05-20T06:37
"ханский дворец" в бахчисарае
история
бахчисарай
россия
екатерина великая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит состоялся во время большого турне императрицы по недавно присоединенным территориям Крыма, организованного по инициативе князя Григория Потемкина.Путешествие Екатерины II имело политическое и символическое значение – оно демонстрировало укрепление власти России на южных рубежах и включение Крымского полуострова в состав империи после его официального присоединения в 1783 году. Ханский дворец, бывшая резиденция крымских ханов, стал одним из ключевых исторических объектов, посещенных императрицей, и символов завершения многовекового соперничества России и Крымского ханства.Интересные факты о посещении Бахчисарая Екатериной II – в инфографике РИА новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"ханский дворец" в бахчисарае, история, бахчисарай, россия, екатерина великая, инфографика
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II – инфографика