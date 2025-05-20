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20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II - РИА Новости Крым, 20.05.2025
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20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II - РИА Новости Крым, 20.05.2025
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит... РИА Новости Крым, 20.05.2025
2025-05-20T06:37
2025-05-20T06:37
"ханский дворец" в бахчисарае
история
бахчисарай
россия
екатерина великая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит состоялся во время большого турне императрицы по недавно присоединенным территориям Крыма, организованного по инициативе князя Григория Потемкина.Путешествие Екатерины II имело политическое и символическое значение – оно демонстрировало укрепление власти России на южных рубежах и включение Крымского полуострова в состав империи после его официального присоединения в 1783 году. Ханский дворец, бывшая резиденция крымских ханов, стал одним из ключевых исторических объектов, посещенных императрицей, и символов завершения многовекового соперничества России и Крымского ханства.Интересные факты о посещении Бахчисарая Екатериной II – в инфографике РИА новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"ханский дворец" в бахчисарае, история, бахчисарай, россия, екатерина великая, инфографика
20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II

20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II – инфографика

06:37 20.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит состоялся во время большого турне императрицы по недавно присоединенным территориям Крыма, организованного по инициативе князя Григория Потемкина.
Путешествие Екатерины II имело политическое и символическое значение – оно демонстрировало укрепление власти России на южных рубежах и включение Крымского полуострова в состав империи после его официального присоединения в 1783 году. Ханский дворец, бывшая резиденция крымских ханов, стал одним из ключевых исторических объектов, посещенных императрицей, и символов завершения многовекового соперничества России и Крымского ханства.
Интересные факты о посещении Бахчисарая Екатериной II – в инфографике РИА новости Крым.
20 мая 1787 года Ханский дворец посетила Екатерина II – инфографика20 мая 1787 года Ханский дворец посетила Екатерина II – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
"Ханский дворец" в БахчисараеИсторияБахчисарайРоссияЕкатерина Великая
 
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