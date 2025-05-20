https://crimea.ria.ru/20250520/20-maya-1787-goda-khanskiy-dvorets-v-bakhchisarae-posetila-ekaterina-ii-1146541935.html

20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II

20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II - РИА Новости Крым, 20.05.2025

20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила Екатерина II

20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит... РИА Новости Крым, 20.05.2025

2025-05-20T06:37

2025-05-20T06:37

2025-05-20T06:37

"ханский дворец" в бахчисарае

история

бахчисарай

россия

екатерина великая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111629/89/1116298970_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_44041f913d1b1181c837067c2320ec55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. 20 мая 1787 года Ханский дворец в Бахчисарае посетила императрица Екатерина II в рамках своего знаменитого путешествия по югу Российской империи. Визит состоялся во время большого турне императрицы по недавно присоединенным территориям Крыма, организованного по инициативе князя Григория Потемкина.Путешествие Екатерины II имело политическое и символическое значение – оно демонстрировало укрепление власти России на южных рубежах и включение Крымского полуострова в состав империи после его официального присоединения в 1783 году. Ханский дворец, бывшая резиденция крымских ханов, стал одним из ключевых исторических объектов, посещенных императрицей, и символов завершения многовекового соперничества России и Крымского ханства.Интересные факты о посещении Бахчисарая Екатериной II – в инфографике РИА новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

бахчисарай

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"ханский дворец" в бахчисарае, история, бахчисарай, россия, екатерина великая, инфографика