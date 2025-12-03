https://crimea.ria.ru/20251203/kak-prodvigaetsya-restavratsiya-khanskogo-dvortsa-v-bakhchisarae-1151389363.html

Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Реставрация двенадцати объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Сейчас строители ведут работы на остальных четырех. Об этом сообщил в среду зампредседателя республиканского Совмина Михаил Назаров по итогам совместного выезда на объект с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной, представителями подрядчика и контролирующими органами."В комплекс объекта культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" входит 16 объектов. На данном этапе на двенадцати объектах завершены работы", – написал Назаров с своем Telegram-канале.На четырех объектах – "Графский" и "Главный" корпуса, "Ханская кухня", "Сады и парковые сооружения" ремонтно-реставрационные работы продолжаются, уточнил он.Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%, информировал в августе председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым мог потерять Ханский дворец в Бахчисарае навсегдаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуБахчисараю 521: как развивается город и чем гордится

