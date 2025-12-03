Рейтинг@Mail.ru
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае - РИА Новости Крым, 03.12.2025
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация двенадцати объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Сейчас строители ведут работы на остальных четырех. Об этом сообщил в среду... РИА Новости Крым, 03.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Реставрация двенадцати объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Сейчас строители ведут работы на остальных четырех. Об этом сообщил в среду зампредседателя республиканского Совмина Михаил Назаров по итогам совместного выезда на объект с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной, представителями подрядчика и контролирующими органами."В комплекс объекта культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" входит 16 объектов. На данном этапе на двенадцати объектах завершены работы", – написал Назаров с своем Telegram-канале.На четырех объектах – "Графский" и "Главный" корпуса, "Ханская кухня", "Сады и парковые сооружения" ремонтно-реставрационные работы продолжаются, уточнил он.Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%, информировал в августе председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.
крым
бахчисарай
Новости
Как продвигается реставрация Ханского дворца в Бахчисарае

Ханском дворце осталось завершить реставрацию 4 объектах из 16 – власти

18:43 03.12.2025
 
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики КрымРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Реставрация двенадцати объектов Ханского дворца в Бахчисарае завершена. Сейчас строители ведут работы на остальных четырех. Об этом сообщил в среду зампредседателя республиканского Совмина Михаил Назаров по итогам совместного выезда на объект с министром культуры Крыма Татьяной Манежиной, представителями подрядчика и контролирующими органами.
"В комплекс объекта культурного наследия федерального значения "Ханский дворец" входит 16 объектов. На данном этапе на двенадцати объектах завершены работы", – написал Назаров с своем Telegram-канале.
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики КрымРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
На четырех объектах – "Графский" и "Главный" корпуса, "Ханская кухня", "Сады и парковые сооружения" ремонтно-реставрационные работы продолжаются, уточнил он.

"Особое внимание уделяется реставрации "Главного корпуса" как центральной части дворцового ансамбля. Здесь проводятся работы по восстановлению росписей, лепнины, паркета и других элементов декора, отражающих смену архитектурных стилей и вкусов на протяжении нескольких столетий", – отметил зампред Совмина республики.

© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики КрымРеставрация Ханского дворца в Бахчисарае
Реставрация Ханского дворца в Бахчисарае
© Официальный Telegram-канал заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае выполнены более чем на 80%, информировал в августе председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Ханский дворец в Бахчисарае – единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, фамильное достояние династии Гиреев. Работы по сохранению комплекса ведутся по государственной программе "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". Объем финансирования – свыше 3,5 млрд рублей. Срока завершения реставрации неоднократно переносили.
