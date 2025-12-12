Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 12 декабря
Какой сегодня праздник: 12 декабря
Какой сегодня праздник: 12 декабря
Какой сегодня праздник: 12 декабря
Сегодня в мире отмечают Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, в России празднуют День Конституции. В этот день в 1817 году в Москве... РИА Новости Крым, 12.12.2025
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, в России празднуют День Конституции. В этот день в 1817 году в Москве открылся Выставочный Манеж, а в 1997-м в прокат вышел легендарный отечественный кинофильм "Брат". Также 12 декабря родился знаменитый путешественник Федор Конюхов.Что празднуют в миреВ нашей стране сегодня празднуют один из главных государственных праздников – День Конституции. Интересный факт на эту тему: в 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в космосе. Одна брошюра находилась на станции "Мир", а другая на борту МКС. Общая длительность обоих полетов экземпляров главного закона страны составила 329 дней.12 декабря 2012 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой настоятельно призвала страны ускорить прогресс в деле достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Ну, и по своей доброй традиции, заодно учредила соответствующий праздник, который теперь отмечают и в нашей стране – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Кстати, отмечать есть что – по данным ВОЗ, показатель охвата услугами здравоохранения в России выше среднего по миру. Особенно преуспевают отечественные медики в профилактике кори, дифтерии, столбняка и коклюша.А еще сегодня Международный день "Хэви-метал". Кстати, поклонники металла – самые преданные партнеры: об этом сообщило британское издание Mirror, специалисты которого опросили 6,5 тысяч человек, предпочитающих разные музыкальные жанры. Выяснилось, что вероятность измены со стороны металлиста стремится к нулю. Наиболее ненадежными в любовном плане были признаны ценители джаза.Также в этот вторник можно отметить День работников розничной торговли и Международный день нейтралитета, День рождения электрической лампочки и День меховой шапки. Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса.Знаменательные даты12 декабря 1817 года в Москве открылся Выставочный Манеж, который построили на месте площади, где торговали дровами, сеном и мхом. Сначала Манеж был местом военных смотров и даже конюшней, а с 1831 года огромные площади приспособили для выставок. Кстати, чердак Манежа был засыпан полуметровым слоем табачных листьев, которые отпугивали грызунов и насекомых. Весь этот табак солдаты выкурили подчистую еще в начале XX века.28 лет назад на экраны вышел культовый фильм "Брат", по версии журнала "Афиша" включенный в сотню главных русских фильмов. Помните свитер, который носил Данила Багров? Бежево-серый, длинный, крупной вязки, ставший "визитной карточкой" героя. Поскольку бюджет фильма был ограничен, этот свитер был приобретен в секонд-хенде всего за 35 рублей.Кто родился в этот деньСегодня свой 74-й день рождения отмечает российский путешественник Федор Конюхов, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Последний раз Конюхов и борода расставались в 25-летнем возрасте. Тогда путешественнику необходимо было сделать фото на паспорт. После того случая он предпочитает подравнивать бороду, а не избавляться от нее насовсем. Все потому, что это хорошая защита от холода и ветра.Также в этот день родились русский историк, писатель и поэт Николай Карамзин, американский певец и актер Фрэнк Синатра, российская артистка юмористического жанра Клара Новикова, американская актриса Дженнифер Коннелли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 12 декабря

Что отмечают в России и в мире 12 декабря

00:00 12.12.2025
 
Конституция Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации. - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, в России празднуют День Конституции. В этот день в 1817 году в Москве открылся Выставочный Манеж, а в 1997-м в прокат вышел легендарный отечественный кинофильм "Брат". Также 12 декабря родился знаменитый путешественник Федор Конюхов.

Что празднуют в мире

В нашей стране сегодня празднуют один из главных государственных праздников – День Конституции. Интересный факт на эту тему: в 1999 и 2005 годах экземпляры Конституции России побывали в космосе. Одна брошюра находилась на станции "Мир", а другая на борту МКС. Общая длительность обоих полетов экземпляров главного закона страны составила 329 дней.
12 декабря 2012 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой настоятельно призвала страны ускорить прогресс в деле достижения всеобщего охвата услугами здравоохранения. Ну, и по своей доброй традиции, заодно учредила соответствующий праздник, который теперь отмечают и в нашей стране – Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения. Кстати, отмечать есть что – по данным ВОЗ, показатель охвата услугами здравоохранения в России выше среднего по миру. Особенно преуспевают отечественные медики в профилактике кори, дифтерии, столбняка и коклюша.
А еще сегодня Международный день "Хэви-метал". Кстати, поклонники металла – самые преданные партнеры: об этом сообщило британское издание Mirror, специалисты которого опросили 6,5 тысяч человек, предпочитающих разные музыкальные жанры. Выяснилось, что вероятность измены со стороны металлиста стремится к нулю. Наиболее ненадежными в любовном плане были признаны ценители джаза.
Также в этот вторник можно отметить День работников розничной торговли и Международный день нейтралитета, День рождения электрической лампочки и День меховой шапки. Именины у Парамона, Николая, Сергея, Ивана, Дениса.

Знаменательные даты

12 декабря 1817 года в Москве открылся Выставочный Манеж, который построили на месте площади, где торговали дровами, сеном и мхом. Сначала Манеж был местом военных смотров и даже конюшней, а с 1831 года огромные площади приспособили для выставок. Кстати, чердак Манежа был засыпан полуметровым слоем табачных листьев, которые отпугивали грызунов и насекомых. Весь этот табак солдаты выкурили подчистую еще в начале XX века.
28 лет назад на экраны вышел культовый фильм "Брат", по версии журнала "Афиша" включенный в сотню главных русских фильмов. Помните свитер, который носил Данила Багров? Бежево-серый, длинный, крупной вязки, ставший "визитной карточкой" героя. Поскольку бюджет фильма был ограничен, этот свитер был приобретен в секонд-хенде всего за 35 рублей.

Кто родился в этот день

Сегодня свой 74-й день рождения отмечает российский путешественник Федор Конюхов, который в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Последний раз Конюхов и борода расставались в 25-летнем возрасте. Тогда путешественнику необходимо было сделать фото на паспорт. После того случая он предпочитает подравнивать бороду, а не избавляться от нее насовсем. Все потому, что это хорошая защита от холода и ветра.
Также в этот день родились русский историк, писатель и поэт Николай Карамзин, американский певец и актер Фрэнк Синатра, российская артистка юмористического жанра Клара Новикова, американская актриса Дженнифер Коннелли.
