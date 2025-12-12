Рейтинг@Mail.ru
Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина - РИА Новости Крым, 12.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251212/iz-kryma-v-ermitazh-peredadut-dokazatelstva-nevinovnosti-uchenogo-butyagina-1151595552.html
Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина
Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина - РИА Новости Крым, 12.12.2025
Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина
Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж. Об этом сообщил директор... РИА Новости Крым, 12.12.2025
2025-12-12T07:41
2025-12-12T07:41
александр бутягин
новости крыма
крым
политика
эрмитаж
польша
вадим майко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723802_0:693:2409:2048_1920x0_80_0_0_6f8db779a518eb423d37e4d1f9082a43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж. Об этом сообщил директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко."Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж", - сказал Майко в комментарии РИА Новости.По словам собеседника, в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве есть все отчеты о проведенных раскопках, в которых имеются справки о всех полученных в ходе работ материалах.Все находки, обнаруженные Бутягиным в Крыму, остались здесь же, они пополнили музейный фонд в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи, уточнил Майко."Предъявлять ему (Бутягину - ред.) какие-то претензии просто бессмысленно", - заявил он.В четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты интересов Александра Бутягина.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
крым
польша
александр бутягин, новости крыма, крым, политика, эрмитаж, польша, вадим майко
Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина

В Крыму Институт археологии собрал доказательства невиновности археолога Бутягина

07:41 12.12.2025
 
© РИА Новости КрымРуководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин
Руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж. Об этом сообщил директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко.
"Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж", - сказал Майко в комментарии РИА Новости.
По словам собеседника, в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве есть все отчеты о проведенных раскопках, в которых имеются справки о всех полученных в ходе работ материалах.
Все находки, обнаруженные Бутягиным в Крыму, остались здесь же, они пополнили музейный фонд в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи, уточнил Майко.
"Предъявлять ему (Бутягину - ред.) какие-то претензии просто бессмысленно", - заявил он.
В четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты интересов Александра Бутягина.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.
Александр БутягинНовости КрымаКрымПолитикаЭрмитажПольшаВадим Майко
 
