Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина

Из Крыма в Эрмитаж передадут доказательства невиновности ученого Бутягина

2025-12-12T07:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Задержанный в Польше российский археолог Александр Бутягин невиновен, доказательства в его защиту собраны и будут переданы в Эрмитаж. Об этом сообщил директор Института археологии Крыма, доктор исторических наук Вадим Майко."Александр Михайлович работает в Крыму с 1998 года, ведя раскопки задолго до возвращения Крыма в состав Российской Федерации. С 1999 года он получил специальное разрешение на право проведения археологических исследований на территории Крыма. Мы собрали все документы, весь фактический материал, в том числе разрешения на раскопки в Крыму, выданные украинской стороной, и передадим их в Эрмитаж", - сказал Майко в комментарии РИА Новости.По словам собеседника, в архиве Института археологии Национальной академии наук Украины в Киеве есть все отчеты о проведенных раскопках, в которых имеются справки о всех полученных в ходе работ материалах.Все находки, обнаруженные Бутягиным в Крыму, остались здесь же, они пополнили музейный фонд в основном в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике в Керчи, уточнил Майко."Предъявлять ему (Бутягину - ред.) какие-то претензии просто бессмысленно", - заявил он.В четверг стало известно, что агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Бутягина. Украина планирует направить Польше запрос о его экстрадиции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет добиваться защиты интересов Александра Бутягина.Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения КиеваГенпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из КерчиАрхеолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"

александр бутягин, новости крыма, крым, политика, эрмитаж, польша, вадим майко