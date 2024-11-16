https://crimea.ria.ru/20241116/nekuda-vremya-tratit-arkheolog-iz-kryma-otreagiroval-na-podozreniya-kieva--1141901876.html

Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения Киева

Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения Киева - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Некуда время тратить: археолог из Крыма отреагировал на подозрения Киева

Руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин удивлен, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T14:09

2024-11-16T14:09

2024-11-16T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Руководитель Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин удивлен, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Так он прокомментировал РИА Новости Крым решение о возбуждении против него уголовного дела.15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в "незаконных раскопках без официального разрешения" и "разрушении памятника" археологии.Александр Бутягин раскопками на городище Мирмекий начал заниматься в 1987 году, когда был еще школьником. С тех пор археология стала делом его жизни."Я бы сказал, что мы просто занимаемся тем делом, которому посвятили жизнь. Я сам впервые копал в Мирмекии школьником в 1987 году, потом студентом. В 1999 году была образована Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа под моим руководством, которая в этом году провела 25-ый сезон на памятнике", - подчеркнул Бутягин.Он также отметил, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.Результаты работ Мирмекийской экспедиции постоянно публикуются. Ее участниками было найдено несколько монетных кладов, два из которых в научном мире признаны уникальными, не имеющими аналогов. Среди находок экспедиции также - мраморная скульптура, древнегреческие письма на свинце и многое другое.Государственный Эрмитаж ведет раскопки на городище Мирмекий больше десяти лет, сообщается на официальном сайте экспедиции. Систематическое исследование объекта началось в 1934 году, с 1982 по 1994 годы раскопки были продолжены Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции под руководством выдающегося советского и российского археолога Ю. А. Виноградова.С 1999 года раскопки на объекте ведет экспедиция под руководством заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александра Бутягина. За это время было сделано немало уникальных находок, о которых археолог рассказал в интервью РИА Новости Крым. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского богаНефрит и слоновые бивни: обнаружена гробница возрастом около 5000 летАрхеологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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