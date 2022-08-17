https://crimea.ria.ru/20220817/v-khersonese-arkheologi-nashli-obereg-s-obrazom-drevneegipetskogo-boga-1124183591.html

В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога

В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога - РИА Новости Крым, 17.08.2022

В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога

В ходе раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса. Об этом сообщила замдиректора... РИА Новости Крым, 17.08.2022

2022-08-17T08:55

2022-08-17T08:55

2022-08-17T08:55

севастополь

крым в истории: секреты, факты, фото

археология в крыму

культура

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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В ходе раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса. Об этом сообщила замдиректора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.По ее словам, уникальная находка выполнена из египетского фаянса – стеклянной пасты – и датируется I в. до н.э. – I в. н.э.Артефакт представляет собой подвеску-амулет в виде головы древнеегипетского бога Бэса, почитавшегося преимущественно в домах небогатых людей, рассчитывающих на поддержку своего покровителя, храмов и святилищ которому не строилось.Каким представляли себе древние жители этого бога, можно судить по деталям: на бородатом лице карлика – ироническая усмешка, длинный язык высунут.По словам ученого, подобные древние талисманы археологи давно находят за пределами Египта, в частности, в Передней Азии, а также в Северном Причерноморье, на побережье Средиземного и Эгейского морей.Масштабные раскопки на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, где ранее находились объекты Минобороны, идут с 2020 года. За это время на территории обнаружены сотни тысяч предметов, имеющих отношение ко всем периодам существования древнегреческого полиса – от эллинизма до нового времени.В составе комплексной экспедиции, проходящей под эгидой Института истории материальной культуры РАН, на объекте работают сотрудники Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, музея-заповедника "Херсонес Таврический", Севастопольского государственного университета, а также археологи НАО "Наследие Кубани".По окончании исследований на этом месте по поручению президента РФ Владимира Путина построят историко-археологический парк "Херсонес Таврический". Проект реализуется фондом "Моя история" под эгидой Минкульта и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.Ранее археологи раскопали здесь уникальный погребальный комплекс II века.

https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html

https://crimea.ria.ru/20220618/v-khersonese-obnaruzhili-neizvestnuyu-oboronitelnuyu-stenu-1123574897.html

https://crimea.ria.ru/20220418/khersones-poluchit-novoe-fondokhranilische-do-kontsa-2022-goda-1122983199.html

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севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, культура