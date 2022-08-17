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В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога - РИА Новости Крым, 17.08.2022
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В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога - РИА Новости Крым, 17.08.2022
В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога
В ходе раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса. Об этом сообщила замдиректора... РИА Новости Крым, 17.08.2022
2022-08-17T08:55
2022-08-17T08:55
севастополь
крым в истории: секреты, факты, фото
археология в крыму
культура
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В ходе раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса. Об этом сообщила замдиректора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.По ее словам, уникальная находка выполнена из египетского фаянса – стеклянной пасты – и датируется I в. до н.э. – I в. н.э.Артефакт представляет собой подвеску-амулет в виде головы древнеегипетского бога Бэса, почитавшегося преимущественно в домах небогатых людей, рассчитывающих на поддержку своего покровителя, храмов и святилищ которому не строилось.Каким представляли себе древние жители этого бога, можно судить по деталям: на бородатом лице карлика – ироническая усмешка, длинный язык высунут.По словам ученого, подобные древние талисманы археологи давно находят за пределами Египта, в частности, в Передней Азии, а также в Северном Причерноморье, на побережье Средиземного и Эгейского морей.Масштабные раскопки на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, где ранее находились объекты Минобороны, идут с 2020 года. За это время на территории обнаружены сотни тысяч предметов, имеющих отношение ко всем периодам существования древнегреческого полиса – от эллинизма до нового времени.В составе комплексной экспедиции, проходящей под эгидой Института истории материальной культуры РАН, на объекте работают сотрудники Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, музея-заповедника "Херсонес Таврический", Севастопольского государственного университета, а также археологи НАО "Наследие Кубани".По окончании исследований на этом месте по поручению президента РФ Владимира Путина построят историко-археологический парк "Херсонес Таврический". Проект реализуется фондом "Моя история" под эгидой Минкульта и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.Ранее археологи раскопали здесь уникальный погребальный комплекс II века.
https://crimea.ria.ru/20220627/v-sevastopole-arkheologi-soobschili-o-unikalnoy-nakhodke-ii-veka-v-khersonese-1123673960.html
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севастополь, крым в истории: секреты, факты, фото, археология в крыму, культура
В Херсонесе археологи нашли оберег с образом древнеегипетского бога

В Херсонесе при раскопках обнаружен оберег в виде головы древнеегипетского бога Бэса

08:55 17.08.2022
 
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"В Херсонесе воссоздали уникальную экспозицию 130-летней давности
В Херсонесе воссоздали уникальную экспозицию 130-летней давности
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В ходе раскопок в Южном пригороде Херсонеса Таврического археологи обнаружили оберег в форме головы древнеегипетского бога Бэса. Об этом сообщила замдиректора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.
По ее словам, уникальная находка выполнена из египетского фаянса – стеклянной пасты – и датируется I в. до н.э. – I в. н.э.
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Артефакт представляет собой подвеску-амулет в виде головы древнеегипетского бога Бэса, почитавшегося преимущественно в домах небогатых людей, рассчитывающих на поддержку своего покровителя, храмов и святилищ которому не строилось.
"В древнеегипетской мифологии бог – карлик и весельчак, шут богов, покровитель домашнего очага, божество счастья и везения, а также главный защитник бедных, стариков и детей", – рассказала Соловьева РИА Новости.
Каким представляли себе древние жители этого бога, можно судить по деталям: на бородатом лице карлика – ироническая усмешка, длинный язык высунут.
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Масштабные раскопки на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического, где ранее находились объекты Минобороны, идут с 2020 года. За это время на территории обнаружены сотни тысяч предметов, имеющих отношение ко всем периодам существования древнегреческого полиса – от эллинизма до нового времени.
В составе комплексной экспедиции, проходящей под эгидой Института истории материальной культуры РАН, на объекте работают сотрудники Государственного Эрмитажа, Института археологии Крыма РАН, музея-заповедника "Херсонес Таврический", Севастопольского государственного университета, а также археологи НАО "Наследие Кубани".
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По окончании исследований на этом месте по поручению президента РФ Владимира Путина построят историко-археологический парк "Херсонес Таврический". Проект реализуется фондом "Моя история" под эгидой Минкульта и Патриаршего совета по культуре, при поддержке Минобороны России и правительства Севастополя.
Ранее археологи раскопали здесь уникальный погребальный комплекс II века.
 
СевастопольКрым в истории: секреты, факты, фотоАрхеология в КрымуКультура
 
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