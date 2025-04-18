https://crimea.ria.ru/20250418/9-vysokotochnykh-udarov-po-ukraine-razbity-sklady-raket-i-naemniki-1145791390.html

9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемники

9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемники - РИА Новости Крым, 18.04.2025

9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемники

Девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками нанесли по оборонному комплексу Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T13:46

2025-04-18T13:46

2025-04-18T13:46

министерство обороны рф

новости сво

удары по украине

украина

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками нанесли по оборонному комплексу Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)