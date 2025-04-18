9 высокоточных ударов по Украине: разбиты склады ракет и наемники
Армия России за неделю нанесла девять высокоточных ударов по Украине
© РИА Новости КрымРакета "Кинжал"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Девять групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками нанесли по оборонному комплексу Украины Вооруженные силы России за неделю. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны.
"В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
В пятницу утром групповой удар высокоточным оружием большой дальности был нанесен по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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