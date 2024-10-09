https://crimea.ria.ru/20241009/arkheologi-obnaruzhili-v-gorakh-kvartal-khobbitov-1140934522.html

Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов" - РИА Новости Крым, 09.10.2024

Археологи обнаружили в горах "квартал хоббитов"

В Кырджалийской области Болгарии в ходе археологических раскопок обнаружен квартал городской застройки, который очень напоминает поселение хоббитов из... РИА Новости Крым, 09.10.2024

2024-10-09T06:37

2024-10-09T06:37

2024-10-09T06:37

археология

болгария

в мире

новости

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111114/77/1111147745_0:50:966:593_1920x0_80_0_0_158b7bcb377a651b353c48c233c1d8e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. В Кырджалийской области Болгарии в ходе археологических раскопок обнаружен квартал городской застройки, который очень напоминает поселение хоббитов из киноэпопеи "Властелин колец". Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Раскопками на территории древнего фракийского города Перперикон занимается экспедиция во главе с известным болгарским археологом, профессором Николаем Овчаровым. Ученые обнаружили остатки фундаментов небольших домов площадью не более 20 квадратных метров, в которых жили целые семьи.В помещениях были найдены керамическая посуда, кухонная утварь, ручные мельницы, рабочие инструменты. Дома были разделены узкими улочками. В "хоббичьих" кварталах жили бедные люди, представители низших слоев население Перперикона, предполагают ученые.Город Перперикон (он же Гиперперакион) представляет собой, по сути, огромное мегатилитическое, то есть возведенное из больших камней, святилище, которое в древности было посвящено богу Дионису. Оно находится в Родопских горах, в пятнадцати километрах от города Кырджали, на холме высотой в 470 метров над уровнем моря.Во времена, когда "квартал хоббитов" был обитаем, Перперикон был довольно крупным по тем временам городом – его население насчитывало около пяти тысяч человек. Это сравнимо с населением города Вены в тот период.Ранее сообщалось, что в Крыму археологи нашли фрагмент мраморного стола для жертвоприношений. Находку удалось обнаружить на территории древнего городища Артезиан, в древнем храме Зевса Генарха.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуУникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024Раскопки городища Артезиан в Крыму: археологи сделали уникальные открытия

болгария

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, болгария, в мире, новости, история