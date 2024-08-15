https://crimea.ria.ru/20240815/unikalnye-arkheologicheskie-nakhodki-v-krymu-chem-udivil-sezon-2024-1139637000.html
Уникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024
Уникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024 - РИА Новости Крым, 15.08.2024
Уникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024
Новые уникальные открытия принес археологам в Крыму полевой сезон-2024. О сенсационных находках в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители... РИА Новости Крым, 15.08.2024
2024-08-15T21:19
2024-08-15T21:19
2024-08-15T21:19
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крым в истории: секреты, факты, фото
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Новые уникальные открытия принес археологам в Крыму полевой сезон-2024. О сенсационных находках в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители республиканского Института археологии РАН.Открытие сезонаОдним из самых ярких открытий полевого сезона-2024 стал античный склеп на некрополе Кыз-Аул. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, что восстановленная Кыз-Аульская экспедиция начала работать в 2015 году. Девятый полевой сезон некрополь Кыз-Аул дает, по его словам, впечатляющие находки, которые помогают получить представление о населении глубинной территории Боспорского царства, Керченского полуострова.На этой территории открыты уникальные погребальные комплексы, найдены фрагменты вооружения, драгоценные металлы со стихотворными заклятиями. Благодаря находкам теперь можно представить, как жило население южной части Керченского полуострова.По словам археолога, находка свидетельствует о повторном использовании погребального сооружения в раннем средневековье."Мы предполагаем, что средневековое население использовало погребальные памятники в качестве жилища. Подобные изображения пока единственные в Северном Причерноморье и в Крыму", - подчеркнул научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.Находка десятилетияДенис Бейлин также рассказал о находке десятилетия – открыт ранний иудейский некрополь в районе мыса Ак-Бурун на Керченском полуострове.Открытие позволило получить информацию, что иудейская община в первых веках нашей эры составляла довольно большой пласт населения. По словам Дениса Бейлина, с оформлением этой коллекции Восточно-Крымский музей-заповедник станет обладателем самой большой сокровищницы иудейских древностей в Северном Причерноморье.Будущие открытияДиректор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что в этом году планировалось завершение изучения христианского храма, который был открыт случайно Эски-Керменской экспедицией два года назад."Он уникальный и по своей конструкции, и по своему местоположению. Это очевидно ранний христианский храм, который вполне можно датировать первой половиной или серединой VIII века н.э.", - говорит эксперт.По всей видимости, по словам Вадима Майко, храм существовал в течение длительного времени, вплоть до последнего десятилетия XIII века.В этом году экспедиция должна была завершить археологические раскопки храма и докопать ту часть, где находился вход в притвор: помещение, которое примыкает к храму с западной стороны."Там были сделаны уникальные находки в прошлом году, и в этом году должны были найти новые находки, о которых мы расскажем позже", - сохранил интригу директор Института археологии Крыма РАН.Читайте также на РИА Новости Крым:Раскопки Пантикапея в Керчи: какие тайны хранит древняя земляВ Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участникомАрхеолог из Эрмитажа о профессии: "Тяжелый труд с налетом романтики"
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Уникальные археологические находки в Крыму: чем удивил сезон-2024
Археологи в Крыму сделали новые уникальные открытия в полевом сезоне-2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Новые уникальные открытия принес археологам в Крыму полевой сезон-2024. О сенсационных находках в пресс-центре РИА Новости Крым рассказали представители республиканского Института археологии РАН.
"В этом году работает 10—11 археологических экспедиций от Черноморского, Тарханкута и до Керченского полуострова. Они ведут научные археологические раскопки, не связанные с хозяйственным освоением полуострова", - рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
Открытие сезона
Одним из самых ярких открытий полевого сезона-2024 стал античный склеп на некрополе Кыз-Аул. Научный сотрудник Института археологии Крыма РАН Денис Бейлин рассказал, что восстановленная Кыз-Аульская экспедиция начала работать в 2015 году. Девятый полевой сезон некрополь Кыз-Аул дает, по его словам, впечатляющие находки, которые помогают получить представление о населении глубинной территории Боспорского царства, Керченского полуострова.
На этой территории открыты уникальные погребальные комплексы, найдены фрагменты вооружения, драгоценные металлы со стихотворными заклятиями. Благодаря находкам теперь можно представить, как жило население южной части Керченского полуострова.
"В этом году стандартный склеп стал сенсацией. На стенах открытого нами погребального сооружения обнаружены росписи – антропоморфные изображения танцующих мужчин - это боевой или ритуальный танец", - поделился Денис Бейлин.
По словам археолога, находка свидетельствует о повторном использовании погребального сооружения в раннем средневековье.
"Мы предполагаем, что средневековое население использовало погребальные памятники в качестве жилища. Подобные изображения пока единственные в Северном Причерноморье и в Крыму", - подчеркнул научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.
Находка десятилетия
Денис Бейлин также рассказал о находке десятилетия – открыт ранний иудейский некрополь в районе мыса Ак-Бурун на Керченском полуострове.
"О находках сообщили местные жители. Мы выехали на место и выявили ряд древних склепов, собрали коллекцию надгробных памятников. За три года разведок экспедиции удалось собрать более 40 надгробных плит II – IV веков н.э.", - говорит археолог.
Открытие позволило получить информацию, что иудейская община в первых веках нашей эры составляла довольно большой пласт населения. По словам Дениса Бейлина, с оформлением этой коллекции Восточно-Крымский музей-заповедник станет обладателем самой большой сокровищницы иудейских древностей в Северном Причерноморье.
Будущие открытия
Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что в этом году планировалось завершение изучения христианского храма, который был открыт случайно Эски-Керменской экспедицией два года назад.
"Он уникальный и по своей конструкции, и по своему местоположению. Это очевидно ранний христианский храм, который вполне можно датировать первой половиной или серединой VIII века н.э.", - говорит эксперт.
По всей видимости, по словам Вадима Майко, храм существовал в течение длительного времени, вплоть до последнего десятилетия XIII века.
В этом году экспедиция должна была завершить археологические раскопки храма и докопать ту часть, где находился вход в притвор: помещение, которое примыкает к храму с западной стороны.
"Там были сделаны уникальные находки в прошлом году, и в этом году должны были найти новые находки, о которых мы расскажем позже", - сохранил интригу директор Института археологии Крыма РАН.
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