https://crimea.ria.ru/20241215/delo-o-peredache-chastnikam-byvshikh-sanatoriev-na-kontrole-u-glavy-sk-rf-1142637177.html

Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ

Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 15.12.2024

Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отчуждении бывших детских санаториев и участков в Симеизе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.12.2024

2024-12-15T21:31

2024-12-15T21:31

2024-12-15T22:00

новости крыма

александр бастрыкин

симеиз

владимир терентьев

санатории крыма

следком крыма и севастополя

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отчуждении бывших детских санаториев и участков в Симеизе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях к Бастрыкину обратился крымчанин, который рассказал о незаконной передаче санаториев в поселке.Ситуация ранее освещалась в СМИ. Тогда Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах.В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено.️Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

симеиз

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, александр бастрыкин, симеиз, владимир терентьев, санатории крыма, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации)