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Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 15.12.2024
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Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ
Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ - РИА Новости Крым, 15.12.2024
Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отчуждении бывших детских санаториев и участков в Симеизе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.12.2024
2024-12-15T21:31
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новости крыма
александр бастрыкин
симеиз
владимир терентьев
санатории крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отчуждении бывших детских санаториев и участков в Симеизе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Ранее в соцсетях к Бастрыкину обратился крымчанин, который рассказал о незаконной передаче санаториев в поселке.Ситуация ранее освещалась в СМИ. Тогда Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах.В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено.️Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости крыма, александр бастрыкин, симеиз, владимир терентьев, санатории крыма, следком крыма и севастополя, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Дело о передаче "частникам" бывших санаториев на контроле у главы СК РФ

Дело о передаче "частникам" бывших детских санаториев Крыма на контроле у главы СК РФ

21:31 15.12.2024 (обновлено: 22:00 15.12.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об отчуждении бывших детских санаториев и участков в Симеизе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее в соцсетях к Бастрыкину обратился крымчанин, который рассказал о незаконной передаче санаториев в поселке.

"В результате местные жители лишились беспрепятственного доступа к собственным домам, историческим зданиям и береговой линии. Многочисленные обращения результатов не принесли", – рассказали в информационном центре СК.

Ситуация ранее освещалась в СМИ. Тогда Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ее результатах.
В СК России по Республике Крым и городу Севастополю по данному факту расследовалось уголовное дело, которое прекращено.️
Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева доклад о результатах расследования уголовного дела и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
 
Новости КрымаАлександр БастрыкинСимеизВладимир ТерентьевСанатории КрымаСледком Крыма и СевастополяСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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