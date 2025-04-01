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В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек

В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек - РИА Новости Крым, 01.04.2025

В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек

Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T11:37

2025-04-01T11:37

2025-04-01T11:37

социальная пенсия

пенсия

отделение социального фонда россии по республике крым

новости крыма

крым

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Выплаты в новом размере будут поступать уже в этом месяце.Социальная выплата положена людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. А также гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховых пенсий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/povyshenie-pensiy-i-ipoteka-vo-vtorichke-chto-zhdet-rossiyan-v-aprele-1145299711.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальная пенсия, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, соцзащита