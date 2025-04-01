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В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек - РИА Новости Крым, 01.04.2025
В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T11:37
2025-04-01T11:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.Выплаты в новом размере будут поступать уже в этом месяце.Социальная выплата положена людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. А также гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховых пенсий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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социальная пенсия, пенсия, отделение социального фонда россии по республике крым, новости крыма, крым, соцзащита
В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек

В Крыму почти 44 тысячи человек получат с апреля повышенные социальные пенсии

11:37 01.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
Выплаты в новом размере будут поступать уже в этом месяце.
"Повышение коснулось порядка 41 400 получателей социальных пенсий, а также около 2 400 получателей государственного пенсионного обеспечения — участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, и других категорий", - уточнили в Отделении СФР.
Социальная выплата положена людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. А также гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховых пенсий.

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Социальная пенсияПенсияОтделение Социального фонда России по Республике КрымНовости КрымаКрымСоцзащита
 
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