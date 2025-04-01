В Крыму повышенные социальные пенсии получат почти 44 тысячи человек
В Крыму почти 44 тысячи человек получат с апреля повышенные социальные пенсии
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Больше 43 800 крымчан будут получать повышенные социальные пенсии. Их проиндексировали на 14,75% с 1 апреля. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
Выплаты в новом размере будут поступать уже в этом месяце.
"Повышение коснулось порядка 41 400 получателей социальных пенсий, а также около 2 400 получателей государственного пенсионного обеспечения — участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" и "Житель осажденного Сталинграда", граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф и членов их семей, и других категорий", - уточнили в Отделении СФР.
Социальная выплата положена людям по возрасту, с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. А также гражданам, которые в силу обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховых пенсий.
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