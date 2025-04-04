https://crimea.ria.ru/20250404/gruzovik-i-legkovushka-stolknulis-pod-sudakom-1145443109.html
Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком - РИА Новости Крым, 04.04.2025
Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
На автодороге Судак – Грушевка произошла авария, в результате которой женщина-пассажир оказалась заблокирована в салоне легкового авто, сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T17:04
2025-04-04T17:04
2025-04-04T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. На автодороге Судак – Грушевка произошла авария, в результате которой женщина-пассажир оказалась заблокирована в салоне легкового авто, сообщили в МЧС Крыма.ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в районе села Лесное. Пассажирку деблокировали, еще двух мужчин передали медработникам, рассказали в пресс-службе ведомства.На месте работали сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС", главного управления МЧС по Республике, МВД и скорой медицинской помощи. Специалисты также провели комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За смертельное ДТП в Севастополе 19-летнему водителю грозит пять летСтрашное ДТП в Сакском районе Крыма: один человек погиб и трое пострадалиСемь человек погибли и 65 пострадали в ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Грузовик и легковушка столкнулись под Судаком
В Крыму грузовик и легковушка столкнулись под Судаком