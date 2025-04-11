https://crimea.ria.ru/20250411/sneg-v-krymu-v-aprele-norma-ili-anomaliya-1145591792.html

Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия

Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия

Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:06

2025-04-11T12:06

2025-04-11T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Куда страшнее могут быть сильные морозы и морозы без осадков. Так, в апреле 1965 года в Крыму было15 градусов мороза, что бесспорно являлось аномалией, отметила она.При этом на сайте Крымского гидрометцентра сообщалось, что в минувшую среду, 9 апреля, средняя суточная температура воздуха в Симферополе составила +2,9 градуса, что на 4,4 градуса ниже средней многолетней. Высота снежного покрова в горах 2-3 см.Также по информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост потребления газа зафиксирован в России в апрелеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС

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