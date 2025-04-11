Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия
Арктический воздух часто проникает в апреле в Крым – синоптики
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветах магнолии в Крыму в апреле
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Конечно, снег в апреле в Крыму бывает не каждый год. Но это нормально абсолютное явление. В этом ничего нет аномального. В апреле арктический воздух часто проникает на полуостров", - сказала Любецкая.
Куда страшнее могут быть сильные морозы и морозы без осадков. Так, в апреле 1965 года в Крыму было15 градусов мороза, что бесспорно являлось аномалией, отметила она.
При этом на сайте Крымского гидрометцентра сообщалось, что в минувшую среду, 9 апреля, средняя суточная температура воздуха в Симферополе составила +2,9 градуса, что на 4,4 градуса ниже средней многолетней. Высота снежного покрова в горах 2-3 см.
Также по информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.
Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.
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