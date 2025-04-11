Рейтинг@Mail.ru
Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250411/sneg-v-krymu-v-aprele-norma-ili-anomaliya-1145591792.html
Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия
Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия
Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T12:06
2025-04-11T12:06
эксклюзивы риа новости крым
новости
новости крыма
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145527171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_63991ec3190c70e036fba937f4b6a792.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Куда страшнее могут быть сильные морозы и морозы без осадков. Так, в апреле 1965 года в Крыму было15 градусов мороза, что бесспорно являлось аномалией, отметила она.При этом на сайте Крымского гидрометцентра сообщалось, что в минувшую среду, 9 апреля, средняя суточная температура воздуха в Симферополе составила +2,9 градуса, что на 4,4 градуса ниже средней многолетней. Высота снежного покрова в горах 2-3 см.Также по информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост потребления газа зафиксирован в России в апрелеСрочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожайТемпература выше нормы: в Крыму меняется климатКаким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
https://crimea.ria.ru/20250411/v-krymu-aprelskiy-sneg-popolnit-zapasy-vody-1145589328.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/08/1145527171_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d5849c3a65b27e63438ba12327d0de24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости крыма, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия

Арктический воздух часто проникает в апреле в Крым – синоптики

12:06 11.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСнег на цветах магнолии в Крыму в апреле
Снег на цветах магнолии в Крыму в апреле - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Арктический воздух нередко проникает на Крымский полуостров в апреле, поэтому выпадение снега сейчас не является аномальным явлением. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"Конечно, снег в апреле в Крыму бывает не каждый год. Но это нормально абсолютное явление. В этом ничего нет аномального. В апреле арктический воздух часто проникает на полуостров", - сказала Любецкая.
Куда страшнее могут быть сильные морозы и морозы без осадков. Так, в апреле 1965 года в Крыму было15 градусов мороза, что бесспорно являлось аномалией, отметила она.
При этом на сайте Крымского гидрометцентра сообщалось, что в минувшую среду, 9 апреля, средняя суточная температура воздуха в Симферополе составила +2,9 градуса, что на 4,4 градуса ниже средней многолетней. Высота снежного покрова в горах 2-3 см.
Также по информации синоптиков, в субботу, 12 апреля, пройдут дожди, выпадет мокрый снег, снег, местами ожидаются очень сильные осадки. Ненастную погоду с дождями и мокрым снегом в Крым принес южный циклон.
Ранее специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что второй месяц весны в Крыму ожидается на два градуса теплее климатической нормы, напомнив, что в среднем месячная температура апреля в норме для Симферополя – ночная +4,8 градуса, дневная +16,3.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рост потребления газа зафиксирован в России в апреле
Срочно нужна влага: в Крыму сделали прогнозы на урожай
Температура выше нормы: в Крыму меняется климат
Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
Снег в горах - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
10:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму апрельский снег пополнит запасы воды
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовостиНовости КрымаКрымский гидрометцентрТатьяна ЛюбецкаяПогодаПогода в КрымуКрымская погодаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:17В Крыму в курортный сезон остановят все ремонты набережных
14:03Лавров оценил развитие российско-американских отношений
13:59ВС РФ нанесли восемь групповых ударов по военным объектам на Украине
13:52Аксенов рекомендует туристам ехать в Крым через исторические регионы
13:37Встреча состоялась: Дмитриев в Петербурге пообщался с Уиткоффом
13:35На Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов
13:33Реабилитация бойцов СВО в Крыму: что предлагают санатории
13:28Тополя Победы высадили в Керчи в годовщину освобождения города
13:16В Крыму все пляжи полностью очищены от мазута - Аксенов
13:10Залужный: в случае конфликта западные армии будут быстро разгромлены
13:04Выставка к 80-летию Победы открылась в Симферополе
12:53ВСУ продолжают удары по российским энергообъектам
12:46Участник программы "Время героев" стал советником губернатора Севастополя
12:39Новый пассажирский поезд Таганрог – Симферополь отправится в Крым
12:22Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%
12:21Аграрии Донбасса и Новороссии получат 5 млрд рублей господдержки
12:06Снег в Крыму в апреле: норма или аномалия
11:44Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
11:28Поезда из Крыма пойдут в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию
11:14Землетрясение в Мьянме: МЧС России завершает спасательную операцию
Лента новостейМолния