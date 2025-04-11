https://crimea.ria.ru/20250411/peregovory-rossii-i-ssha-uitkoff-snova-letit-v-moskvu-na-vstrechu-1145587600.html
Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречу
Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречу - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречу
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию. Как считают американские СМИ, для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T09:31
2025-04-11T09:31
2025-04-11T10:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф направляется в Россию. Как считают американские СМИ, для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.В частности, о вероятности встречи Путина и Уиткоффа в пятницу пишет портал Axios. Предыдущая встреча Путина и Уиткоффа состоялась почти месяц назад в Кремле. Тогда президент РФ передал через американского представителя "информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа".Ранее сообщалось, что США рассчитывают на скорое прекращение огня на Украине. Без этого решения следующих вопросов урегулирования не произойдет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры России и США в Стамбуле – о чем договорились стороныПророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеУиткофф высказался о признании новых регионов РФ и выборах на Украине
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россия, сша, новости, внешняя политика, переговоры
Переговоры России и США: Уиткофф снова летит в Москву на встречу
Переговоры России и США с участием Путина и Уиткоффа могут состояться в пятницу
09:31 11.04.2025 (обновлено: 10:02 11.04.2025)