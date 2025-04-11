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Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%

Китай увеличит пошлины на товары из США до 125% - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Китай увеличит пошлины на товары из США до 125%

КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T12:22

2025-04-11T12:22

2025-04-11T12:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. КНР увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Уточняется, что норма вступит в силу с 12 апреля.Кроме того, Пекин подал новый иск в ВТО из-за дополнительного повышения тарифов со стороны Вашингтона. Минкоммерции КНР призвало Соединенные Штаты отменить пошлины.Накануне президент США Дональд Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145 процентов.На минувшей неделе США ввели против КНР пошлины на уровне 54 процентов, Пекин в ответ обложил американские товары 34-процентными тарифами. Вашингтон, в свою очередь, поднял ставку до 104 процентов, а Китай, как следствие, — до 84.3 апреля США объявили о введении новых пошлин на продукцию большинства стран мира, соответствующий указ подписал Дональд Трамп. Всего в списке было 183 страны и Евросоюз. При этом там нет России и Белоруссии.По мнению экономиста Михаила Беляева, Китай меньше всего пострадает от тарифного решения Вашингтона, поскольку живет собственными производствами, имеет огромный внутренний рынок и хорошие связи с другими странами, а значит не критично зависят от импорта в Америку. При этом США рискуют получить сильное инфляционное давление на внутренний рынок со всеми вытекающими негативными последствиями.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пророчество Путина в отношении Трампа сбывается – мнениеПошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами СШАПочему Россия не попала под новые пошлины США

китай

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, торговые войны, пошлина, в мире, новости