https://crimea.ria.ru/20250411/zhitelnitsu-energodara-prigovorili-k-14-godam-kolonii-za-podderzhku-vsu-1145588964.html
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ
Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T10:10
2025-04-11T10:10
2025-04-11T10:22
энергодар
новости
госизмена
всу (вооруженные силы украины)
прокуратура республики крым
приговор
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным следствия, с января 2024 года женщина перевела около 5 тысяч гривен или 12 тысяч рублей на счета иностранного банка, которым пользуются спецслужбы Украины.Сотрудники правоохранительных органов остановили действия подсудимой во время банковской операции. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил женщину к 14 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы.В крымском отделении ведомства заявили, что заместитель республиканского прокурора Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииВ Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломовВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
энергодар
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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энергодар, новости, госизмена, всу (вооруженные силы украины), прокуратура республики крым, приговор, запорожская область
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ
Россиянка получила срок за перевод денег на счета ВСУ в иностранном банке – прокуратура
10:10 11.04.2025 (обновлено: 10:22 11.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, с января 2024 года женщина перевела около 5 тысяч гривен или 12 тысяч рублей на счета иностранного банка, которым пользуются спецслужбы Украины.
"Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", – подчеркивают в прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов остановили действия подсудимой во время банковской операции. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил женщину к 14 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы.
В крымском отделении ведомства заявили, что заместитель республиканского прокурора Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение.
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