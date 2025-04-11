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Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ
Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T10:10
2025-04-11T10:22
энергодар
новости
госизмена
всу (вооруженные силы украины)
прокуратура республики крым
приговор
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным следствия, с января 2024 года женщина перевела около 5 тысяч гривен или 12 тысяч рублей на счета иностранного банка, которым пользуются спецслужбы Украины.Сотрудники правоохранительных органов остановили действия подсудимой во время банковской операции. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил женщину к 14 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы.В крымском отделении ведомства заявили, что заместитель республиканского прокурора Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииВ Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломовВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую
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Новости
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РИА Новости Крым
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энергодар, новости, госизмена, всу (вооруженные силы украины), прокуратура республики крым, приговор, запорожская область
Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ

Россиянка получила срок за перевод денег на счета ВСУ в иностранном банке – прокуратура

10:10 11.04.2025 (обновлено: 10:22 11.04.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным следствия, с января 2024 года женщина перевела около 5 тысяч гривен или 12 тысяч рублей на счета иностранного банка, которым пользуются спецслужбы Украины.
"Указанные денежные средства предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований", – подчеркивают в прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов остановили действия подсудимой во время банковской операции. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил женщину к 14 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы.
В крымском отделении ведомства заявили, что заместитель республиканского прокурора Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение.
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ЭнергодарНовостиГосизменаВСУ (Вооруженные силы Украины)Прокуратура Республики КрымПриговорЗапорожская область
 
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