https://crimea.ria.ru/20250411/zhitelnitsu-energodara-prigovorili-k-14-godam-kolonii-za-podderzhku-vsu-1145588964.html

Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ

Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУ

Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T10:10

2025-04-11T10:10

2025-04-11T10:22

энергодар

новости

госизмена

всу (вооруженные силы украины)

прокуратура республики крым

приговор

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Жительницу Энергодара в Запорожской области приговорили к колонии общего режима за перевод средств ВСУ, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным следствия, с января 2024 года женщина перевела около 5 тысяч гривен или 12 тысяч рублей на счета иностранного банка, которым пользуются спецслужбы Украины.Сотрудники правоохранительных органов остановили действия подсудимой во время банковской операции. Суд, учитывая мнение прокурора, приговорил женщину к 14 годам тюремного заключения в исправительной колонии общего режима, а также к одному году ограничения свободы.В крымском отделении ведомства заявили, что заместитель республиканского прокурора Павел Кучерявенко поддержал государственное обвинение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение батискафа в Египте: в больнице умер еще один ребенок из РоссииВ Севастополе 14 студентов могут лишиться полученных за взятки дипломовВидеокомпромат и шантаж: подруги в Севастополе раздели и избили знакомую

энергодар

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, новости, госизмена, всу (вооруженные силы украины), прокуратура республики крым, приговор, запорожская область