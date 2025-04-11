Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
В Крыму из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов - минтопэнерго
11:44 11.04.2025 (обновлено: 11:58 11.04.2025)
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
© Крымэнергоинформ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.
"В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 и 110 кВ", – написал он в своем Telegram-канале.
Согласно информации, выложенной на официальной странице "Крымэнерго", обесточены:
- —Красноперекопск;
- —Красногвардейский район - Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное и Менделеево;
- —Ленинский район - Щелкино, Мысовое, Заводское и Семеновка;
- —частично Феодосия, Щебетовка, Коктебель и Наниково.
- —Симферопольский район - Фонтаны, Чистенькое, Софиевка и Гвардейское.
- —Кировский район - Отважное, Ключевое, Изюмовка и Первомайское;
- —Сакский район - Великое, Суворовское, Добрушино, Известковое;
- —Черноморский район - Черноморское, Калиновка, Окуневка, Новосельское и Громово.
В ресурсоснабжающей организации уточняют, что восстановительные работы ведутся. Примерно время ремонта – 3 часа.
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