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Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму
В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 11.04.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Согласно информации, выложенной на официальной странице "Крымэнерго", обесточены: В ресурсоснабжающей организации уточняют, что восстановительные работы ведутся. Примерно время ремонта – 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без светаВ Севастополе полностью остановился морской транспортЛивни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля
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Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму

В Крыму из-за непогоды обесточены более 30 населенных пунктов - минтопэнерго

11:44 11.04.2025 (обновлено: 11:58 11.04.2025)
 
© КрымэнергоинформСнег в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 и 110 кВ", – написал он в своем Telegram-канале.

Согласно информации, выложенной на официальной странице "Крымэнерго", обесточены:
  • Красноперекопск;
  • Красногвардейский район - Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное и Менделеево;
  • Ленинский район - Щелкино, Мысовое, Заводское и Семеновка;
  • частично Феодосия, Щебетовка, Коктебель и Наниково.
  • Симферопольский район - Фонтаны, Чистенькое, Софиевка и Гвардейское.
  • Кировский район - Отважное, Ключевое, Изюмовка и Первомайское;
  • Сакский район - Великое, Суворовское, Добрушино, Известковое;
  • Черноморский район - Черноморское, Калиновка, Окуневка, Новосельское и Громово.
В ресурсоснабжающей организации уточняют, что восстановительные работы ведутся. Примерно время ремонта – 3 часа.
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