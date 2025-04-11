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Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму

Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2025

Непогода оставила без света более 30 населенных пунктов в Крыму

В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. РИА Новости Крым, 11.04.2025

2025-04-11T11:44

2025-04-11T11:44

2025-04-11T11:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Крыму из-за ухудшения погоды обесточены несколько населенных пунктов, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Согласно информации, выложенной на официальной странице "Крымэнерго", обесточены: В ресурсоснабжающей организации уточняют, что восстановительные работы ведутся. Примерно время ремонта – 3 часа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Крыма осталась без светаВ Севастополе полностью остановился морской транспортЛивни и снегодожди: прогноз погоды в Крыму на 11 апреля

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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