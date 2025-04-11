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Принц Гарри внезапно посетил Львов - РИА Новости Крым, 11.04.2025
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Принц Гарри внезапно посетил Львов
Принц Гарри внезапно посетил Львов - РИА Новости Крым, 11.04.2025
Принц Гарри внезапно посетил Львов
Член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы принц Гарри тайно побывал на Украине и наведался в одну из львовских клиник,... РИА Новости Крым, 11.04.2025
2025-04-11T07:59
2025-04-11T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы принц Гарри тайно побывал на Украине и наведался в одну из львовских клиник, где проходят лечение солдаты ВСУ. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.О таком внезапном визите британского принца на Украину стало известно только после того, как он уже покинул эту страну, отмечает издание.Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявлял, что США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации.Франция и Великобритания отправят на Украину делегацию военных, которые будут разрабатывать формат для "завтрашней украинской армии". Такое заявления сделал в конце марта французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России заявили о недопустимости иностранной интервенции на УкраинеАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
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великобритания, львов, украина, в мире, новости
Принц Гарри внезапно посетил Львов

Принц Гарри прибыл на Украину без объявления визита и проведал в госпитале солдат ВСУ

07:59 11.04.2025
 
© Алла СувороваЛьвов
Львов
© Алла Суворова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Член британской королевской семьи, младший сын короля Карла III и принцессы Дианы принц Гарри тайно побывал на Украине и наведался в одну из львовских клиник, где проходят лечение солдаты ВСУ. Об этом со ссылкой на газету Telegraph пишет РИА Новости.
"Герцог Сассекский в сопровождении четырех ветеранов отправился в львовскую клинику Superhumans Centre, которая лечит раненых солдат", - сообщает СМИ.
О таком внезапном визите британского принца на Украину стало известно только после того, как он уже покинул эту страну, отмечает издание.
Ранее экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявлял, что США и Британия помогали киевскому режиму в разработке операций против России с самого начала спецоперации.
Франция и Великобритания отправят на Украину делегацию военных, которые будут разрабатывать формат для "завтрашней украинской армии". Такое заявления сделал в конце марта французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих".
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