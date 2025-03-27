Военная делегация из Британии и Франции разработает формат будущего ВСУ
Британские и французские военные разработают формат будущей армии Украины – Макрон
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Франция и Великобритания отправят на Украину делегацию военных, которые будут разрабатывать формат для "завтрашней украинской армии". Такое заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.
"Мы приняли решение, чтобы премьер-министр Великобритании (Кир Стармер – ред.) и я уполномочили начальников штабов наших армий, чтобы франко-британская команда могла направиться в ближайшие дни на Украину и могла тесно работать с нашими украинскими партнерами, которые также одобрили этот механизм, чтобы подготовить во всех областях то, каким будет формат завтрашней украинской армии", – сказал Макрон.
Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины, в частности вдоль Днепра или в западных регионах страны.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.
По мнению главы МИД Россия Сергея Лаврова, стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного".
Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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