https://crimea.ria.ru/20250327/voennaya-delegatsiya-iz-britanii-i-frantsii-razrabotaet-format-buduschego-vsu-1145280545.html

Военная делегация из Британии и Франции разработает формат будущего ВСУ

Военная делегация из Британии и Франции разработает формат будущего ВСУ - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Военная делегация из Британии и Франции разработает формат будущего ВСУ

Франция и Великобритания отправят на Украину делегацию военных, которые будут разрабатывать формат для "завтрашней украинской армии". Такое заявления сделал... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T19:06

2025-03-27T19:06

2025-03-27T19:06

эммануэль макрон

кир стармер

новости

франция

великобритания

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Франция и Великобритания отправят на Украину делегацию военных, которые будут разрабатывать формат для "завтрашней украинской армии". Такое заявления сделал французский лидер Эммануэль Макрон по итогам встречи "коалиции желающих". Трансляция велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.Ранее сообщалось, что в Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины, в частности вдоль Днепра или в западных регионах страны.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.По мнению главы МИД Россия Сергея Лаврова, стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного".Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Саммит ЕС по Украине – главноеВведет ли Европа войска на Украину – мнениеТрамп покупает Украину и делает из нее "банановую республику" – эксперт

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великобритания

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, кир стармер, новости, франция, великобритания, всу (вооруженные силы украины), украина