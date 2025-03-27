Европа хочет разместить своих военных вдоль Днепра
Европа думает разместить военных вдоль Днепра и на западе Украины – СМИ
10:15 27.03.2025 (обновлено: 11:06 27.03.2025)
© AP Photo Mindaugas KulbisФранцузские солдаты
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. В Европе рассматривают варианты по размещению своих военных на территории Украины, в частности вдоль Днепра или в западных регионах страны. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на французского чиновника.
"Возможный вариант, за который выступает Франция, предполагает размещение членами коалиции значительных сил в центре Украины, где-то вдоль реки Днепр, подальше от линий фронта", — цитирует издание РИА Новости.
По информации агентства, военачальники и стратеги из ЕС рассматривают различные варианты дислокации военных в целях "содействия" урегулированию украинского конфликта.
Источник АР сообщает, что контингент могут перебросить в западные регионы Украины или даже соседние страны.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям, несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.
По мнению главы МИД Россия Сергея Лаврова, стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного".
Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.
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