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"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя
"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя - РИА Новости Крым, 10.02.2025
"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя
Миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T08:45
2025-02-10T08:45
2025-02-10T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии. Такое мнение РИА Новости высказал российский постпред при ООН Василий Небензя.Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки, Запад планирует развернуть в стране так называемый "миротворческий" контингент численностью около 100 тысяч человек. Фактически это станет оккупацией Украины, считают в СВР.В российском МИДе ввод натовских войск на территорию Украины связывают с неконтролируемой эскалацией конфликта, которая неприемлема для России, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского
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василий небензя, украина, россия, новости сво, новости, политика
"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя
Небензя назвал законной целью "миротворцев" на Украине без мандата ООН