https://crimea.ria.ru/20250210/mirotvortsy-na-ukraine-bez-mandata-oon-stanut-zakonnoy-tselyu---nebenzya-1144050909.html

"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя

"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя - РИА Новости Крым, 10.02.2025

"Миротворцы" на Украине без мандата ООН станут законной целью - Небензя

Миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T08:45

2025-02-10T08:45

2025-02-10T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину, без мандата Совета Безопасности ООН станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии. Такое мнение РИА Новости высказал российский постпред при ООН Василий Небензя.Как сообщало ранее пресс-бюро Службы внешней разведки, Запад планирует развернуть в стране так называемый "миротворческий" контингент численностью около 100 тысяч человек. Фактически это станет оккупацией Украины, считают в СВР.В российском МИДе ввод натовских войск на территорию Украины связывают с неконтролируемой эскалацией конфликта, которая неприемлема для России, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решениеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуВ Крыму план Трампа по Украине назвали сигналом к эвакуации Зеленского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, украина, россия, новости сво, новости, политика