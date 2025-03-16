https://crimea.ria.ru/20250316/otpravka-mirotvortsev-na-ukrainu-oznachaet-voynu-s-nato--medvedev-1144974395.html

Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев

Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев - РИА Новости Крым, 16.03.2025

Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что РИА Новости Крым, 16.03.2025

2025-03-16T21:16

2025-03-16T21:16

2025-03-16T21:34

дмитрий медведев

мнения

нато

великобритания

франция

россия

украина

кир стармер

эммануэль макрон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Политик призвал власти Франции и Великобритании "посоветоваться" с президентом США Дональдом Трампом.В Лондоне ранее прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине. Позднее агентство Bloomberg передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250307/shabash-v-evrope-pochemu-byurokratiya-es-risknula-brosit-vyzov-trampu-1144737143.html

великобритания

франция

россия

украина

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, мнения, нато, великобритания, франция, россия, украина, кир стармер, эммануэль макрон