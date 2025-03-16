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Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев - РИА Новости Крым, 16.03.2025
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Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев - РИА Новости Крым, 16.03.2025
Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что РИА Новости Крым, 16.03.2025
2025-03-16T21:16
2025-03-16T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Политик призвал власти Франции и Великобритании "посоветоваться" с президентом США Дональдом Трампом.В Лондоне ранее прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине. Позднее агентство Bloomberg передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дмитрий медведев, мнения, нато, великобритания, франция, россия, украина, кир стармер, эммануэль макрон
Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев

Отправка "миротворцев" Британии и Франции на Украину означает войну с НАТО – Медведев

21:16 16.03.2025 (обновлено: 21:34 16.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУчения Украины и стран НАТО
Учения Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обвинил Британию и Францию в том, что они хотят предоставить военную помощь киевским властям несмотря на то, что Россия выступает против присутствия войск НАТО на Украине.
Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" – группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

"Макрон и Стармер притворяются идиотами. Каждый раз им говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы (Франция и Великобритания – ред.) пошлем десятки тысяч – просто признайте – вы хотите дать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО", – написал Медведев в соцсети X.

Политик призвал власти Франции и Великобритании "посоветоваться" с президентом США Дональдом Трампом.
В Лондоне ранее прошел неформальный европейский саммит для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности, после которого Стармер заявил, что будет сделано все возможное, чтобы создать коалицию тех, кто хочет защитить сделку по Украине. Позднее агентство Bloomberg передавало, что Великобритания и Франция планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс", которая будет готова участвовать в возможном размещении миротворцев на Украине и обеспечении гарантий безопасности.
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