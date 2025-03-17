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Чем весна вредит здоровью глаз - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Чем весна вредит здоровью глаз
Чем весна вредит здоровью глаз - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Чем весна вредит здоровью глаз
Потепление и увеличение светового дня с наступлением весны может навредить здоровью глаз. Такого мнения придерживаются офтальмологи. РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T09:30
2025-03-17T09:30
радио "спутник в крыму"
здоровье
офтальмология
совет эксперта
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Потепление и увеличение светового дня с наступлением весны может навредить здоровью глаз. Такого мнения придерживаются офтальмологи.О том, что в солнечные весенние и летние дни необходимо носить солнцезащитные очки, в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова. Она предупредила, что очки должны быть со специальный UF-покрытием, иначе никакого положительного эффекта не будет."Солнце – это и аллергия, потому что начинают цвести всякие растения. У детей в Крыму есть такая форма патологии, как весенний катар. С увеличением солнечного дня появляются воспалительные процессы на глазах, разрастания на веках в виде фолликул, и даже изнутри на верхнем веке мы можем увидеть такие разрастания, которые называются "булыжная мостовая". Они приводят к повреждению и сухости роговицы и в дальнейшем к развитию проблем, которые могут приводить к ухудшению зрения у пациента", – отметила медик.По словам Нанули Ивановой, иногда аллергия на солнце достигает таких масштабов, что офтальмологи рекомендуют семьям уезжать в менее инсолированные (инсоляция – облучение солнечным светом – ред.) регионы страны, чтобы не было проявлений ухудшения зрения.Также весной и летом глазам вредит учащающийся синдром сухого глаза, сказала профессор.Именно поэтому в жаркое время года всем, кто отдыхает на пляже, гуляет днем на ярком солнце Иванова рекомендует перед выходом из дома использовать капли-лубриканты на основе гиалоурановой кислоты – они смачивают и легкой пленкой покрывают глаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в АнадыреВрач оценил "безопасность" бенгальских огнейВ Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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здоровье, офтальмология, совет эксперта, медицина
Чем весна вредит здоровью глаз

Офтальмолог предупредила об опасности весеннего периода для глаз

09:30 17.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТюльпаны
Тюльпаны - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Потепление и увеличение светового дня с наступлением весны может навредить здоровью глаз. Такого мнения придерживаются офтальмологи.
О том, что в солнечные весенние и летние дни необходимо носить солнцезащитные очки, в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова. Она предупредила, что очки должны быть со специальный UF-покрытием, иначе никакого положительного эффекта не будет.
"Солнце – это и аллергия, потому что начинают цвести всякие растения. У детей в Крыму есть такая форма патологии, как весенний катар. С увеличением солнечного дня появляются воспалительные процессы на глазах, разрастания на веках в виде фолликул, и даже изнутри на верхнем веке мы можем увидеть такие разрастания, которые называются "булыжная мостовая". Они приводят к повреждению и сухости роговицы и в дальнейшем к развитию проблем, которые могут приводить к ухудшению зрения у пациента", – отметила медик.
По словам Нанули Ивановой, иногда аллергия на солнце достигает таких масштабов, что офтальмологи рекомендуют семьям уезжать в менее инсолированные (инсоляция – облучение солнечным светом – ред.) регионы страны, чтобы не было проявлений ухудшения зрения.
Также весной и летом глазам вредит учащающийся синдром сухого глаза, сказала профессор.

"Яркое солнце, ветер выдувает слезу, меняет коллоидное состояние слезной жидкости, защищающей глаз. На начальных этапах пациенты отмечают обильное слезотечение, потому что организм сам пытается сам защищать глаз, но коллоидного состава не хватает – слеза течет, а толку мало", – объяснила медик.

Именно поэтому в жаркое время года всем, кто отдыхает на пляже, гуляет днем на ярком солнце Иванова рекомендует перед выходом из дома использовать капли-лубриканты на основе гиалоурановой кислоты – они смачивают и легкой пленкой покрывают глаза.
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