https://crimea.ria.ru/20250317/chem-vesna-vredit-zdorovyu-glaz-1144860514.html

Чем весна вредит здоровью глаз

Чем весна вредит здоровью глаз - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Чем весна вредит здоровью глаз

Потепление и увеличение светового дня с наступлением весны может навредить здоровью глаз. Такого мнения придерживаются офтальмологи. РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T09:30

2025-03-17T09:30

2025-03-17T09:30

радио "спутник в крыму"

здоровье

офтальмология

совет эксперта

медицина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Потепление и увеличение светового дня с наступлением весны может навредить здоровью глаз. Такого мнения придерживаются офтальмологи.О том, что в солнечные весенние и летние дни необходимо носить солнцезащитные очки, в эфире радио "Спутник в Крыму" сказала доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой офтальмологии мединститута им. Георгиевского КФУ им. Вернадского Нанули Иванова. Она предупредила, что очки должны быть со специальный UF-покрытием, иначе никакого положительного эффекта не будет."Солнце – это и аллергия, потому что начинают цвести всякие растения. У детей в Крыму есть такая форма патологии, как весенний катар. С увеличением солнечного дня появляются воспалительные процессы на глазах, разрастания на веках в виде фолликул, и даже изнутри на верхнем веке мы можем увидеть такие разрастания, которые называются "булыжная мостовая". Они приводят к повреждению и сухости роговицы и в дальнейшем к развитию проблем, которые могут приводить к ухудшению зрения у пациента", – отметила медик.По словам Нанули Ивановой, иногда аллергия на солнце достигает таких масштабов, что офтальмологи рекомендуют семьям уезжать в менее инсолированные (инсоляция – облучение солнечным светом – ред.) регионы страны, чтобы не было проявлений ухудшения зрения.Также весной и летом глазам вредит учащающийся синдром сухого глаза, сказала профессор.Именно поэтому в жаркое время года всем, кто отдыхает на пляже, гуляет днем на ярком солнце Иванова рекомендует перед выходом из дома использовать капли-лубриканты на основе гиалоурановой кислоты – они смачивают и легкой пленкой покрывают глаза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять детей получили ожоги глаз в детсаду в АнадыреВрач оценил "безопасность" бенгальских огнейВ Крыму рассказали о серьезных проблемах со зрением у школьников

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, офтальмология, совет эксперта, медицина