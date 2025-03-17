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ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы
ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы - РИА Новости Крым, 17.03.2025
ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы
В Крыму и Севастополе ученики 20 школ отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Об... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T19:45
2025-03-17T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ученики 20 школ отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю."В Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждения", – сообщили в ведомстве данные за неделю.В Севастополе на карантине 38 классов в 19 школах и организациях и 10 групп в семи детсадах. Полностью на карантине находилась одна школа."На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 19,2%, зарегистрировано 18566 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 5331 человек", – привели в пресс-службе общую статистику заболеваемости по двум регионам.При этом в Крыму детей – около половины от общего числа заболевших, в Севастополе – менее 40%. В большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии. Также отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано, заявляла ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость ОРВИ в Крыму идет на спад - РоспотребнадзорДо 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVIDМаски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейк
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орви, школа, детский сад, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя
ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы

В Крыму и Севастополе закрыли на карантин 20 школ из-за ОРВИ – Роспотребнадзор

19:45 17.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе ученики 20 школ отправлены на карантин из-за сезонных инфекций, при этом в целом в регионах отмечается снижение заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.
"В Республике Крым в 107 школах на карантин были закрыты 346 классов, в 65 дошкольных образовательных учреждениях закрывалось 118 групп. Полностью на карантине находилось 19 школ и 27 дошкольных образовательных учреждения", – сообщили в ведомстве данные за неделю.
В Севастополе на карантине 38 классов в 19 школах и организациях и 10 групп в семи детсадах. Полностью на карантине находилась одна школа.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечалось снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 19,2%, зарегистрировано 18566 заболевших. В Севастополе за прошедшую неделю заболели респираторными инфекциями 5331 человек", – привели в пресс-службе общую статистику заболеваемости по двум регионам.
При этом в Крыму детей – около половины от общего числа заболевших, в Севастополе – менее 40%. В большинстве случаев речь идет о вирусах негриппозной этиологии. Также отмечается активная циркуляция вирусов гриппа типа А (Н1N1) 09 и вируса гриппа типа В.
Сезон ОРВИ в Крыму и Севастополе протекает нетипично, и о достижении пика заболеваемости говорить пока рано, заявляла ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора Виктория Гудзь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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