https://crimea.ria.ru/20250318/vsu-udarili-po-trem-rayonam-kurskoy-oblasti--raneny-pyat-chelovek-1145007428.html

ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек

ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 18.03.2025

ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек

Украинские боевики во вторник совершили очередные атаки на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T10:31

2025-03-18T10:31

2025-03-18T10:31

курская область

александр хинштейн

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник совершили очередные атаки на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.Все пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Еще одна атака произошла в Тимском районе региона: БПЛА самолетного типа ударил рядом с "Газелью", которая перевозила хлеб.Также сегодня утром украинские преступники обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям: выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждены частные автомобили сотрудников ОАО "Псельское". По предварительным данным, погибших и раненых нет. На месте работают оперативные службы.Ранее ВСУ устроили массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250318/avtobus-podorvalsya-na-vzryvnom-ustroystve-v-belgorodskoy-oblasti-1145007249.html

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу