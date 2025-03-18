https://crimea.ria.ru/20250318/vsu-udarili-po-trem-rayonam-kurskoy-oblasti--raneny-pyat-chelovek-1145007428.html
ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек
ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек - РИА Новости Крым, 18.03.2025
ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек
Украинские боевики во вторник совершили очередные атаки на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T10:31
2025-03-18T10:31
2025-03-18T10:31
курская область
александр хинштейн
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник совершили очередные атаки на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.Все пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.Еще одна атака произошла в Тимском районе региона: БПЛА самолетного типа ударил рядом с "Газелью", которая перевозила хлеб.Также сегодня утром украинские преступники обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям: выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждены частные автомобили сотрудников ОАО "Псельское". По предварительным данным, погибших и раненых нет. На месте работают оперативные службы.Ранее ВСУ устроили массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, александр хинштейн, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
ВСУ ударили по трем районам Курской области – ранены пять человек
Пять человек ранены после атаки украинских боевиков на Курскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Украинские боевики во вторник совершили очередные атаки на Курскую область. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.
"В результате удара двух FPV-дронов в Суджанском районе ранения получили четыре мирных жителя – мужчины 1972, 1987, двое – 1981 годов рождения", – сказано в сообщении.
Все пострадавшие доставлены в Курскую областную клиническую больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Еще одна атака произошла в Тимском районе региона: БПЛА самолетного типа ударил рядом с "Газелью", которая перевозила хлеб.
"Водитель автомобиля 1987 года рождения получил закрытое осколочное ранение правого плеча и шеи. Его также доставили в областную больницу", – дополнил Хинштейн.
Также сегодня утром украинские преступники обстреляли слободу Белую Беловского района. Удар пришелся по администрации муниципалитета и нескольким рядом стоящим зданиям: выбиты окна, поврежден фасад. Также повреждены частные автомобили сотрудников ОАО "Псельское". По предварительным данным, погибших и раненых нет. На месте работают оперативные службы.
Ранее ВСУ устроили
массированную атаку Курской области – 27 украинских беспилотников были сбиты над регионом менее чем за час.
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