https://crimea.ria.ru/20250318/khochet-mira-v-ssha-rasskazali-o-nastroe-trampa-pered-razgovorom-s-putinym-1145023021.html

Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным

Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T17:56

2025-03-18T17:56

2025-03-18T17:56

дональд трамп

сша

россия

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, пишет РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут признать Крым российским – СМИНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем ЗеленскогоТрамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий

сша

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, в мире, белый дом, новости