Рейтинг@Mail.ru
Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250318/khochet-mira-v-ssha-rasskazali-o-nastroe-trampa-pered-razgovorom-s-putinym-1145023021.html
Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным
Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным
Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T17:56
2025-03-18T17:56
дональд трамп
сша
россия
владимир путин (политик)
политика
внешняя политика
в мире
белый дом
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_0:7:1024:583_1920x0_80_0_0_039364b9d22d74cc0717497782af32bc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, пишет РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США могут признать Крым российским – СМИНе станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем ЗеленскогоТрамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144573666_54:0:963:682_1920x0_80_0_0_2aaebb935aa3d5706daa919cf801c66d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, россия, владимир путин (политик), политика, внешняя политика, в мире, белый дом, новости
Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным

Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине – Белый дом

17:56 18.03.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© AP Photo Pool via AP
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине, о чем он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным во вторник. Об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс, пишет РИА Новости.
"Президент Путин уважает президента Трампа, потому что понимает, с кем имеет дело. Трамп во второй раз стал президентом США, ранее у них были очень хорошие рабочие отношения, они уважали друг друга... Трамп настроен серьезно и, в конечном счете, он хочет добиться мира, что, вероятно, ему удастся сделать за очень короткий промежуток времени", - заявил Филдс в комментарии телеканалу NewsNation.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что разговор Путина и Трампа состоится с 16.00 до 18.00 мск во вторник. Он отметил, что беседы двух президентов "априори не подлежат какому-то обсуждению содержания", поэтому российская сторона не будет раскрывать детали предстоящего события.
Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США могут признать Крым российским – СМИ
Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
 
Дональд ТрампСШАРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаВнешняя политикаВ миреБелый домНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:29В Красноперекопском районе Крыма простились с защитником Курской области
18:19ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России
18:13Алексей Леонов был первым: к 60-летию выхода человека в открытый космос
18:09Крымский мост: ситуация к вечеру вторника
17:56Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным
17:41Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
17:29Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов
17:13Рейд в Севастополе открыли
17:04Аксенов поблагодарил главу ЦИК за помощь в организации референдума
16:56Путин поздравил боксершу из Севастополя с победой на чемпионате мира
16:40В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
16:33Путин назвал главный принцип возвращения западных компаний в Россию
16:29Бедрос Киркоров - биография
16:13Умер Бедрос Киркоров
16:06Крымский мост сейчас: пробка за час выросла в 2,5 раза
16:00Санкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
15:538-летняя девочка насмерть отравилась ядом для насекомых на Ставрополье
15:44Пожароопасный сезон в Крыму: что решили в правительстве
15:31Полигон горит в Джанкое
15:22Акция "Сад памяти" стартовала в Крыму и Севастополе
Лента новостейМолния