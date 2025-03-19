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Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой киевского режима... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После атаки ВСУ на Кубани загорелась нефтебаза. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу ЧП с разливом нефти в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть". Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенной пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги. На западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера. Музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт.Главные новости среды, 19 марта - в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленнымиС подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных, сообщили в среду Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии и позже будут направлены на родину.Разговор Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп заявил в среду, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне. Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов.Саботаж со стороны КиеваКиевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному на Кубани объекту энергетической инфраструктуры. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. К вечеру площадь пожара выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночную атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.Путин на коллегии ГенпрокуратурыЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры. Он проинформировал, что генпрокурор России Игорь Краснов первым из высших должностных лиц предложил ввести федеральный режим ЧС после крушения танкеров "Волгонефть".Просроченная "коммуналка"Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в среду пресс-службе правительства РФ. Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Курорт на западном берегуВ городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,5 млрд рублей. Курортный кластер будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров.Музей в Новом ХерсонесеМузей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт в связи с техническими работами. Как сообщила в среду пресс-служба музейно-храмового комплекса, с 19 марта по 22 апреля команда музея проведет модернизацию пространства. Планируется обновление контента, внедрение современных интерактивных элементов, а также визуальное преображение залов музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250319/pozhar-na-neftebaze-na-kubani-vyros-v-25-raza-1145065089.html
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главное за день, новости, общество, в мире, россия, крым
Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день

Обмен пленными и телефонный разговор Трампа с Зеленским: главное за день

22:45 19.03.2025
 
© AP Photo Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский на переговорах в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo Mystyslav Chernov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После атаки ВСУ на Кубани загорелась нефтебаза. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу ЧП с разливом нефти в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть". Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенной пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги. На западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера. Музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт.
Главные новости среды, 19 марта - в подборке РИА Новости Крым.

Обмен пленными

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных, сообщили в среду Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии и позже будут направлены на родину.
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
19:08
Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"

Разговор Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне. Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов.
Владимир Зеленский
22:29
Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

Саботаж со стороны Киева

Киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному на Кубани объекту энергетической инфраструктуры. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. К вечеру площадь пожара выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночную атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.
Видео возвращения российских солдат из украинского плена
18:45
Обмен пленными 19 марта: видео возвращения россиян

Путин на коллегии Генпрокуратуры

ЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры. Он проинформировал, что генпрокурор России Игорь Краснов первым из высших должностных лиц предложил ввести федеральный режим ЧС после крушения танкеров "Волгонефть".
525 человек эвакуированы из Суджанского района Курской области
18:33
525 человек эвакуированы из освобожденной Суджи

Просроченная "коммуналка"

Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в среду пресс-службе правительства РФ. Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
Владимир Зеленский
16:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ

Курорт на западном берегу

В городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,5 млрд рублей. Курортный кластер будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров.
Ялтинская трасса - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
12:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
Троллейбусы временно не будут ходить между Алуштой и Ялтой

Музей в Новом Херсонесе

Музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт в связи с техническими работами. Как сообщила в среду пресс-служба музейно-храмового комплекса, с 19 марта по 22 апреля команда музея проведет модернизацию пространства. Планируется обновление контента, внедрение современных интерактивных элементов, а также визуальное преображение залов музея.
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Заголовок открываемого материала
22:45Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день
22:29Киев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
21:36Трамп сделал Зеленскому предложение
21:3223 килограмма конопли изъяли у мужчины в Белогорском районе Крыма
21:14В Крыму через суд в пользу потребителей вернули более 60 млн рублей
20:54Обмен пленными сегодня: как российских бойцов встретили на границе
20:37Напряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые меры
20:32В Ялте проснулись клещи
20:27От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров
20:23Зеленский заявил Трампу о согласии остановить удары по энергообъектам РФ
20:12Не мог бросить своих - Севастополь простился с героем СВО
20:03В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок
19:48В Севастополе растет число природных пожаров
19:33В Керчи отменили парад Победы и факельное шествие к 9 мая
19:24В Симферополе нашли центнер просроченного сыра
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19:08Пожар на нефтебазе на Кубани вырос до 4250 "квадратов"
19:07На Керченской паромной переправе изменилось место регистрации грузовиков
19:02Крымский мост сейчас: после перекрытия движения выросла очередь
18:57Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
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