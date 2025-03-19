https://crimea.ria.ru/20250319/obmen-plennymi-i-razgovor-trampa-s-zelenskim-glavnoe-za-den-1145066078.html

Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день

Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Обмен пленными и разговор Трампа с Зеленским: главное за день

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой киевского режима... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T22:45

2025-03-19T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных. Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После атаки ВСУ на Кубани загорелась нефтебаза. Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу ЧП с разливом нефти в Черном море после крушения танкеров "Волгонефть". Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенной пени за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги. На западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера. Музей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт.Главные новости среды, 19 марта - в подборке РИА Новости Крым.Обмен пленнымиС подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военных, сообщили в среду Минобороны России. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Также в качестве жеста доброй воли, на Украину возвращены 22 тяжелораненых военнопленных. Сейчас все российские военные находятся на территории Белоруссии и позже будут направлены на родину.Разговор Трампа и ЗеленскогоПрезидент США Дональд Трамп заявил в среду, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне. Он проинформировал также, что поручил госсекретарю Марко Рубио и советнику по национальной безопасности Майклу Уолтцу предоставить точное изложение обсужденных вопросов.Саботаж со стороны КиеваКиевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному на Кубани объекту энергетической инфраструктуры. Это случилось через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению американского лидера Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. К вечеру площадь пожара выросла в два с половиной раза и достигла 4250 квадратных метров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночную атаку можно рассматривать как саботаж попыток урегулирования конфликта.Путин на коллегии ГенпрокуратурыЧП в Керченском проливе наглядно показало, к каким последствиям приводит халатность. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры. Он проинформировал, что генпрокурор России Игорь Краснов первым из высших должностных лиц предложил ввести федеральный режим ЧС после крушения танкеров "Волгонефть".Просроченная "коммуналка"Кабмин продлил решение об отмене начисления повышенных пеней за просроченные платежи за жилищно-коммунальные услуги, сообщили в среду пресс-службе правительства РФ. Как в этом, так и в следующем году при расчете пеней и штрафов за основу будут брать ключевую ставку ЦБ РФ в 9,5% годовых, которая действовала на 27 февраля 2022 года. Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.Курорт на западном берегуВ городе Саки на западном побережье Крыма стартовало строительство масштабного курортного кластера "Темпо" с объемом инвестиций более 11,5 млрд рублей. Курортный кластер будет представлять собой четыре корпуса на 1044 апартамента бизнес-класса, гостиничный комплекс, медицинский центр с грязелечебницей и спа-зоной, открытые и крытые теннисные корты, паркинг на 295 автомобилей и торговый центр. Общая площадь комплекса составит более 14 гектаров.Музей в Новом ХерсонесеМузей Крыма и Новороссии в Новом Херсонесе временно закрыт в связи с техническими работами. Как сообщила в среду пресс-служба музейно-храмового комплекса, с 19 марта по 22 апреля команда музея проведет модернизацию пространства. Планируется обновление контента, внедрение современных интерактивных элементов, а также визуальное преображение залов музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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