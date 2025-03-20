https://crimea.ria.ru/20250320/molodykh-ukraintsev-zavlekayut-na-front-chizburgerami-1145113239.html

Молодых украинцев завлекают на фронт чизбургерами

Молодых украинцев завлекают на фронт чизбургерами - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Молодых украинцев завлекают на фронт чизбургерами

Украинское минобороны придумало способ пополнить ряды ВСУ молодыми людьми рассказами о том, сколько чизбургеров можно купить на обещанные Владимиром Зеленским 1 РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T20:51

2025-03-20T20:51

2025-03-20T20:51

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Украинское минобороны придумало способ пополнить ряды ВСУ молодыми людьми рассказами о том, сколько чизбургеров можно купить на обещанные Владимиром Зеленским 1 миллион гривен (24 тысячи долларов) по "молодежному контракту". Об этом сообщают украинские СМИ.Ранее Владимир Зеленский заявлял о планах пополнить ряды ВСУ контрактниками в возрасте 18-25 лет. Он предложил молодежи особые условия: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Минобороны Украины тут же заявило, что в ряды ВСУ открыт набор по контракту для совершеннолетних добровольцев не старше 25 лет.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Ранее американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что украинцы должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По его словам, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал им идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.При этом реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко. По его мнению, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.* Внесен в перечень террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смерть на поток: в Крыму оценили введение на Украине налога на похороныЖенщин и инвалидов привлекут к разминированию на УкраинеВ снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет сомнений нет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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