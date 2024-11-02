https://crimea.ria.ru/20241102/zhenschin-i-invalidov-privlekut-k-razminirovaniyu-na-ukraine-1141576270.html

Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине

Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине

На Украине женщины, ветераны и инвалиды будут разминировать территории в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. О таких планах... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T19:47

2024-11-02T19:47

2024-11-02T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине женщины, ветераны и инвалиды будут разминировать территории в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. О таких планах сообщает Минобороны Украины.Также сообщается, что инвалиды, в том числе ветераны, будут привлекаться к такой работе в рамках программы ООН "по трудоустройству людей с инвалидностью".На Украине ранее заявили о необходимости мобилизовать женщин. Без этой меры страна может быть уничтожена, заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детейУкраина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, общество, обстрелы всу, разминирование