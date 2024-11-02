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Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине
На Украине женщины, ветераны и инвалиды будут разминировать территории в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. О таких планах... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T19:47
2024-11-02T19:47
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общество
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине женщины, ветераны и инвалиды будут разминировать территории в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. О таких планах сообщает Минобороны Украины.Также сообщается, что инвалиды, в том числе ветераны, будут привлекаться к такой работе в рамках программы ООН "по трудоустройству людей с инвалидностью".На Украине ранее заявили о необходимости мобилизовать женщин. Без этой меры страна может быть уничтожена, заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детейУкраина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ
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украина, новости, общество, обстрелы всу, разминирование
Женщин и инвалидов привлекут к разминированию на Украине

Минобороны Украины хочет привлекать к разминированию женщин и инвалидов

19:47 02.11.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование побережья на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю.
Разминирование побережья на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю. - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. На Украине женщины, ветераны и инвалиды будут разминировать территории в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. О таких планах сообщает Минобороны Украины.
"Одной из главных целей противоминной деятельности в системе министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и лиц с инвалидностью", - цитирует сообщение украинского военного ведомства РИА Новости.
Также сообщается, что инвалиды, в том числе ветераны, будут привлекаться к такой работе в рамках программы ООН "по трудоустройству людей с инвалидностью".
На Украине ранее заявили о необходимости мобилизовать женщин. Без этой меры страна может быть уничтожена, заявляла депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
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