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Украина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ

Украина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Украина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ

Киевский режим в любом случае будет проводить тотальную мобилизацию, в том числе женщин, что будет означать уничтожение генофонда нации и будущего самой... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T14:46

2024-01-09T14:46

2024-01-09T14:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Киевский режим в любом случае будет проводить тотальную мобилизацию, в том числе женщин, что будет означать уничтожение генофонда нации и будущего самой Украины, независимо от итогов специальной военной операции. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Он отметил, что мобилизация женщин на Украине, так или иначе, происходит уже сейчас. В частности, женщины, имеющие медицинское образование, уже сегодня подлежат призыву в ряды ВСУ, на них распространяются соответствующие ограничения на выезд. На сегодняшний день речь идет о том, чтобы значительно расширить рамки этих категорий граждан, которые подлежат призыву, говорит эксперт.По словам эксперта, украинское общество, безусловно, крайне негативно оценивает такую перспективу, с возмущением воспринимает снижение призывного возраста до 25 лет и тотальную "охоту" военкомов на мужчин по всей стране.В этой ситуации киевский режим опасается массовых народных выступлений и уже готовит силовые структуры для подавления вероятных бунтов, полагает аналитик."Сейчас на Украине усиливаются внутренние войска и в целом репрессивная практика. Любые выступления против мобилизации будут клеймиться как "пособничество врагу", хотя фактически это будут просто выступления испуганных, отчаявшихся людей, которые не хотят потерять свою жизнь и здоровье и волнуются за судьбы своих близких", – подытожил Анпилогов.Министр обороны Украины Рустем Умеров ранее сообщил, что ведомство впервые закупило 50 тысяч комплектов женской военной униформы.Ранее он заявил, что Киев планирует призвать в ряды вооруженных сил украинских мужчин, которые выехали за рубеж. Умеров уточнил, что приглашения явиться в призывной пункт получат все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в свою очередь заявил, что в конфликте с Россией должны принимать участие все граждане страны.Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ранее занимавшая пост зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в декабре говорила о необходимости усилить подразделения ВСУ, поэтому "лучшее волонтерство" в 2024 году — мобилизация в ряды армии. По словам Безуглой, это касается и женщин.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба. В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам. Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурмУкраинцев превращают в рабов: МИД о новых правилах мобилизации от КиеваБудут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации

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мнения, алексей анпилогов, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, общество, украина, новости