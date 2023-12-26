https://crimea.ria.ru/20231226/budut-li-na-ukraine-bunty-iz-za-usileniya-mobilizatsii-1133816585.html
Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
Несмотря на волну возмущения в украинском сегменте интернета, которую вызвал новый законопроект о мобилизации, масштабных бунтов на Украине ждать не стоит... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T18:01
2023-12-26T18:01
2023-12-26T18:01
эксклюзивы риа новости крым
александр шатилов
мнения
украина
мобилизация на украине
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133817657_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_e396c750ee265a9b98d1b91f672bc45c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Несмотря на волну возмущения в украинском сегменте интернета, которую вызвал новый законопроект о мобилизации, масштабных бунтов на Украине ждать не стоит. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.В то же время ситуация может измениться, если ВСУ продолжат нести огромные потери и не смогут удержать линию фронта, полагает Шатилов."Если украинская армия будет нести одно поражение за другим, это вызовет дополнительное раздражение в обществе, которое поймет, что "не в коня корм", и решит, что мобилизация бессмысленна и не дает никакого результата", – пояснил он.Политолог не исключил, что президент страны Владимир Зеленский в ситуации с новым законопроектом выступит в роли "доброго полицейского" и потребует исключить из документа наиболее резонансные пункты, например, отмену отсрочки от мобилизации для инвалидов III группы. Однако рассчитывать на то, что киевский режим откажется от значительного усиления мобилизации, не приходится, убежден аналитик.В свою очередь Запад, для которого победа России по-прежнему неприемлема, будет подталкивать украинское руководство к ужесточению мобилизации, закрывая глаза на нарушение прав и свобод украинцев при "отлове" новобранцев для ВСУ, заключил эксперт.Мобилизационные планы УкраиныУкраинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Воевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцевЭстония не будет выдавать Киеву военнообязанных украинцевС Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133817657_52:0:972:690_1920x0_80_0_0_e7ae0dfacb2fcac7ed47638518c94258.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр шатилов, мнения, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
Массовых бунтов на Украине из-за усиления мобилизации ждать не стоит – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Несмотря на волну возмущения в украинском сегменте интернета, которую вызвал новый законопроект о мобилизации, масштабных бунтов на Украине ждать не стоит. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.
"Украинское руководство не готово сдаться и капитулировать, поэтому ему, так или иначе, придется подбрасывать все больше и больше своих граждан, что называется, в "топку войны". Конечно, это вызывает напряжение в обществе, но определенный патриотический угар там еще присутствует. Поэтому, полагаю, на данном этапе протест удастся сбить", – сказал эксперт.
В то же время ситуация может измениться, если ВСУ продолжат нести огромные потери и не смогут удержать линию фронта, полагает Шатилов.
"Если украинская армия будет нести одно поражение за другим, это вызовет дополнительное раздражение в обществе, которое поймет, что "не в коня корм", и решит, что мобилизация бессмысленна и не дает никакого результата", – пояснил он.
Политолог не исключил, что президент страны Владимир Зеленский в ситуации с новым законопроектом выступит в роли "доброго полицейского" и потребует исключить из документа наиболее резонансные пункты, например, отмену отсрочки от мобилизации для инвалидов III группы. Однако рассчитывать на то, что киевский режим откажется от значительного усиления мобилизации, не приходится, убежден аналитик.
"То, что Украина будет в ближайшее время прилагать усилия по добыче нового ресурса для фронта, это точно. В настоящий момент украинская армия воюет в большей степени числом, а не умением. Поэтому Киеву нужно подбрасывать в "топку" все больше украинцев, иначе фронт рухнет, что может привести к катастрофическим последствиям не только для ВСУ, но и для украинской политической системы и ее элиты", – подчеркнул Шатилов.
В свою очередь Запад, для которого победа России по-прежнему неприемлема, будет подталкивать украинское руководство к ужесточению мобилизации, закрывая глаза на нарушение прав и свобод украинцев при "отлове" новобранцев для ВСУ, заключил эксперт.
Мобилизационные планы Украины
Украинский президент Владимир Зеленский 19 декабря в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о создании комплексного плана по мобилизации, рассказал, что генштаб обратился с просьбой одобрить дополнительную мобилизацию еще 450-500 тысяч граждан
. По словам Зеленского, он пока не дал положительного ответа, ссылаясь на то, что это зависит не только от наличия людей, но и от обороноспособности страны и состояния финансов.
Кабинет министров Украины 26 декабря внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ)
. Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.
В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.
Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы
. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.
В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.
Новый законопроект уже вызвал возмущение в украинском обществе. Граждане страны оставляют гневные комментарии в мессенджерах под новостями о мобилизационных планах киевского режима.
Читайте также на РИА Новости Крым: