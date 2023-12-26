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Воевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцев

Воевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцев - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Воевать должны все: в Раде высказались о мобилизации украинцев

Мобилизация в ряды ВСУ 500 тысяч украинцев является необходимостью, "все должны воевать" на реальном, а не экономическом или каком-то другом фронте. Об этом... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T15:17

2023-12-26T15:17

2023-12-26T15:25

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Мобилизация в ряды ВСУ 500 тысяч украинцев является необходимостью, "все должны воевать" на реальном, а не экономическом или каком-то другом фронте. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.По его словам, граждане Украины рассчитывали на "скорую победу", поэтому не готовились к мобилизации. Озвученные руководством страны планы нового масштабного призыва стали для них "холодным душем", считает глава профильного комитета.Костенко также призвал власти изменить информационную политику и поменьше рассказывать о скором "возвращении" Крыма.Во вторник кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о новых правилах мобилизации в ряды вооруженных сил (ВСУ). Согласно документу, возраст подлежащих мобилизации украинцев снижается с 27 до 25 лет, для всех лиц младше 25 лет вводится базовая военная служба.В отношении мобилизации женщин отсрочка предоставляется только тем, кто находится в декрете до трех лет ребенка или если ребенок нуждается в уходе до шести лет, а также беременным женщинам.Кроме того, документ отменяет отсрочку от призыва для инвалидов III группы. К таковым, согласно украинскому законодательству, относятся люди без одного глаза или слепые на один глаз, у которых отсутствует кисть или стопа, легкое, почка или мочевой пузырь, а также карлики с ростом ниже 130 сантиметров, люди с искусственным клапаном сердца, двусторонней глухотой, эндопротезом коленного или тазобедренного сустава.В отношении уклоняющихся от постановки на учет предлагается принять ряд ограничений в правах, в том числе запрет на продажу и покупку недвижимости, приостановка выдачи государственных льгот и услуг, запрет на выдачу кредитов и т.д.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУЖесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылуВ Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – эксперт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, украина, новости, всу (вооруженные силы украины), верховная рада украины