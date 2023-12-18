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Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
Расширение категорий попадающих под мобилизацию украинцев не только существенно не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но и спровоцирует еще большую миграцию... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T19:15
2023-12-18T19:15
эксклюзивы риа новости крым
мнения
алексей анпилогов
политика
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Расширение категорий попадающих под мобилизацию украинцев не только существенно не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но и спровоцирует еще большую миграцию трудоспособного населения из страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности. Кроме того, планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, а также обязать женщин встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку."Окопное мясо" для ВСУ"Сейчас перед киевским режимом стоит крайне сложная задача – пытаться удержать фронт, не "взорвав" при этом тыл. Поэтому они ищут все новые категории этих самых "агнцев на заклание", которых будут посылать на фронт с целью его удержания, при этом стараясь, чтобы не взорвалась полностью социальная обстановка в тылу. Поэтому и придумываются такие странные законопроекты, когда уже фактически речь идет о всеобщей мобилизации, включая женщин и молодых людей 25 лет, у которых жизнь только начинается", – сказал Анпилогов.По мнению аналитика, балансировать между фронтом и тылом киевскому режиму становится все сложнее, учитывая какой колоссальный ущерб наносит такая мобилизация как и без того разрушенной экономике страны, так и демографическому потенциалу Украины.При этом речь об укреплении боевой мощи соединений ВСУ на фронте в данном случае не может идти речь, поскольку в лице таких новобранцев они получат не подготовленных и мотивированных солдат, а "окопное мясо", убежден Анпилогов. По его словам, роль неподготовленного солдата все больше сводится к роли смертника, который должен удерживать войска противника, как правило, ценой своей жизни. Причем продолжительность жизни неподготовленного солдата в современном бою зачастую исчисляется сутками, а иногда даже часами.Кроме того, отметил специалист, эти новобранцы вряд ли смогут адекватно переносить такие тяготы зимней военной кампании как распутица, низкие температуры и связанные с этим болезни, нашествия грызунов в блиндажи и окопы и прочие факторы."Речь будет идти не о какой-то обороне, а просто о выживании этих людей на линии фронта. Думаю, Киев таким расширением призывных категорий выигрывает не годы и даже не месяцы, а скорее недели своего существования, поскольку уже к лету стратегический перевес окончательно будет за российской стороной, и все эти жертвы со стороны Украины будут напрасными", – уверен Анпилогов.Украину ждет усиление миграции и рост преступностиУжесточение мобилизации также неуклонно повлечет за собой еще более активное бегство населения за границу, убежден аналитик.Эксперт также не исключил, что усиление мобилизации сотрудников правоохранительных органов и силовых структур приведет к росту преступности в самой Украине, где криминальная обстановка на сегодняшний день и без того в последнее время серьезно усугубилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыМобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
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мнения, алексей анпилогов, политика, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, украина, новости
Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

Ужесточение мобилизации на Украине продлит агонию ВСУ максимум на недели – военный эксперт

19:15 18.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Расширение категорий попадающих под мобилизацию украинцев не только существенно не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но и спровоцирует еще большую миграцию трудоспособного населения из страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности. Кроме того, планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, а также обязать женщин встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку.

"Окопное мясо" для ВСУ

"Сейчас перед киевским режимом стоит крайне сложная задача – пытаться удержать фронт, не "взорвав" при этом тыл. Поэтому они ищут все новые категории этих самых "агнцев на заклание", которых будут посылать на фронт с целью его удержания, при этом стараясь, чтобы не взорвалась полностью социальная обстановка в тылу. Поэтому и придумываются такие странные законопроекты, когда уже фактически речь идет о всеобщей мобилизации, включая женщин и молодых людей 25 лет, у которых жизнь только начинается", – сказал Анпилогов.
По мнению аналитика, балансировать между фронтом и тылом киевскому режиму становится все сложнее, учитывая какой колоссальный ущерб наносит такая мобилизация как и без того разрушенной экономике страны, так и демографическому потенциалу Украины.
При этом речь об укреплении боевой мощи соединений ВСУ на фронте в данном случае не может идти речь, поскольку в лице таких новобранцев они получат не подготовленных и мотивированных солдат, а "окопное мясо", убежден Анпилогов. По его словам, роль неподготовленного солдата все больше сводится к роли смертника, который должен удерживать войска противника, как правило, ценой своей жизни. Причем продолжительность жизни неподготовленного солдата в современном бою зачастую исчисляется сутками, а иногда даже часами.
Кроме того, отметил специалист, эти новобранцы вряд ли смогут адекватно переносить такие тяготы зимней военной кампании как распутица, низкие температуры и связанные с этим болезни, нашествия грызунов в блиндажи и окопы и прочие факторы.
"Речь будет идти не о какой-то обороне, а просто о выживании этих людей на линии фронта. Думаю, Киев таким расширением призывных категорий выигрывает не годы и даже не месяцы, а скорее недели своего существования, поскольку уже к лету стратегический перевес окончательно будет за российской стороной, и все эти жертвы со стороны Украины будут напрасными", – уверен Анпилогов.

Украину ждет усиление миграции и рост преступности

Ужесточение мобилизации также неуклонно повлечет за собой еще более активное бегство населения за границу, убежден аналитик.
"Конечно, усилится миграция граждан, попадающих под новое законодательство о мобилизации. Они будут не только уезжать сами, но и увозить своих детей-подростков, понимая всю безнадежность ситуации в стране. Конечно, еще больше усилится стресс в обществе, еще сильнее будет процветать нелегальная миграция и связанные с ней различные коррупционные схемы. Разумеется, стоимость пересечения границы по таким схемам для простого обывателя будет расти", – отметил он.
Эксперт также не исключил, что усиление мобилизации сотрудников правоохранительных органов и силовых структур приведет к росту преступности в самой Украине, где криминальная обстановка на сегодняшний день и без того в последнее время серьезно усугубилась.
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