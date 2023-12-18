https://crimea.ria.ru/20231218/zhestkaya-mobilizatsiya-na-ukraine-k-chemu-eto-privedet-na-fronte-i-v-tylu-1133634593.html

Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

Расширение категорий попадающих под мобилизацию украинцев не только существенно не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но и спровоцирует еще большую миграцию... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T19:15

2023-12-18T19:15

2023-12-18T19:15

эксклюзивы риа новости крым

мнения

алексей анпилогов

политика

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/12/1133632705_0:18:1280:738_1920x0_80_0_0_1a6e3385d17aeb9eaac10a955bf08fe1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Расширение категорий попадающих под мобилизацию украинцев не только существенно не укрепит позиции ВСУ на линии фронта, но и спровоцирует еще большую миграцию трудоспособного населения из страны. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая ранее сообщила о разработке законопроекта, лишающего отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности. Кроме того, планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет, а также обязать женщин встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку."Окопное мясо" для ВСУ"Сейчас перед киевским режимом стоит крайне сложная задача – пытаться удержать фронт, не "взорвав" при этом тыл. Поэтому они ищут все новые категории этих самых "агнцев на заклание", которых будут посылать на фронт с целью его удержания, при этом стараясь, чтобы не взорвалась полностью социальная обстановка в тылу. Поэтому и придумываются такие странные законопроекты, когда уже фактически речь идет о всеобщей мобилизации, включая женщин и молодых людей 25 лет, у которых жизнь только начинается", – сказал Анпилогов.По мнению аналитика, балансировать между фронтом и тылом киевскому режиму становится все сложнее, учитывая какой колоссальный ущерб наносит такая мобилизация как и без того разрушенной экономике страны, так и демографическому потенциалу Украины.При этом речь об укреплении боевой мощи соединений ВСУ на фронте в данном случае не может идти речь, поскольку в лице таких новобранцев они получат не подготовленных и мотивированных солдат, а "окопное мясо", убежден Анпилогов. По его словам, роль неподготовленного солдата все больше сводится к роли смертника, который должен удерживать войска противника, как правило, ценой своей жизни. Причем продолжительность жизни неподготовленного солдата в современном бою зачастую исчисляется сутками, а иногда даже часами.Кроме того, отметил специалист, эти новобранцы вряд ли смогут адекватно переносить такие тяготы зимней военной кампании как распутица, низкие температуры и связанные с этим болезни, нашествия грызунов в блиндажи и окопы и прочие факторы."Речь будет идти не о какой-то обороне, а просто о выживании этих людей на линии фронта. Думаю, Киев таким расширением призывных категорий выигрывает не годы и даже не месяцы, а скорее недели своего существования, поскольку уже к лету стратегический перевес окончательно будет за российской стороной, и все эти жертвы со стороны Украины будут напрасными", – уверен Анпилогов.Украину ждет усиление миграции и рост преступностиУжесточение мобилизации также неуклонно повлечет за собой еще более активное бегство населения за границу, убежден аналитик.Эксперт также не исключил, что усиление мобилизации сотрудников правоохранительных органов и силовых структур приведет к росту преступности в самой Украине, где криминальная обстановка на сегодняшний день и без того в последнее время серьезно усугубилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Массово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыМобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУПоследняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, алексей анпилогов, политика, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, украина, новости