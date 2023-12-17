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На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей

На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей - РИА Новости Крым, 17.12.2023

На Украине готовятся мобилизовать в ВСУ полицейских и надзирателей

В Верховной раде Украины планируется рассмотреть законопроект, лишающий отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической... РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T13:37

2023-12-17T13:37

2023-12-17T13:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Верховной раде Украины планируется рассмотреть законопроект, лишающий отсрочки от мобилизации сотрудников полиции, пенитенциарной службы и Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом сообщила депутат парламента Марьяна Безуглая.Также планируется снизить призывной возраст по мобилизации с 27 до 25 лет. При этом срочная служба заменяется базовой общевойсковой трехмесячной подготовкой для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.Местные органы власти обязаны участвовать в процессе мобилизации, а не просто содействовать ей, как раньше. Мобилизация транспортных средств распространяется на всех, кроме физических лиц.Кроме того, законопроектом ограничиваются права уклонистов. Также из законодательства устраняется понятие "ограничено годный" к военной службе – остаются только годные и негодные.Женщин на Украине поставят на воинский учетСогласно документу, женщины должны встать на воинский учет и пройти базовую общевойсковую подготовку.Во время действия военного положения их могут привлекать для прохождения воинской службы. При этом Безуглая уточнила, что на "боевые" должности украинок будут привлекать только добровольно. Однако конкретизации таких должностей нет.Право на освобождение от военной подготовки будут иметь только беременные и присматривающие за детьми.Киев ввел новый способ раздачи повестокВоенкомат Обуховского района Киевской области решил ввести новый способ вручения повесток – путем установки специальных блокпостов, сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В последнее время на Украине проводится настоящая охота на призывников. В средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах регулярно публикуются фото и видео о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток. Облавы происходят уже не только на улицах, но и в фитнес-клубах, торгово-развлекательных центрах, заведениях общепита.При этом депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста, что вызывает возмущение простых жителей страны.В сентябре министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией.Читайте также на РИА Новости Крым:Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУМассово бегут: на Украине тысячами увольняются женщины-фармацевтыМобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), украина, общество, минобороны украины, новости, новости сво