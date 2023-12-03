https://crimea.ria.ru/20231203/ukraintsy-progolosovali-za-mobilizatsiyu-deputatov-i-chinovnikov-1133278057.html

Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников

Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников

Петиция о необходимости мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания голосования набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T14:57

2023-12-03T14:57

2023-12-03T15:01

украина

общество

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Петиция о необходимости мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания голосования набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения президентом страны 25 тысяч. Информация размещена на официальном интернет-представительстве Владимира Зеленского.Также в тексте упоминается о неоднократных сообщениях в СМИ о нехватке военнообязанных для ротаций и возобновления вооруженных сил Украины."Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе…", - говорится в петиции.Инициатором ее является депутат Верховной Рады Украины, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который обвиняется властями страны в госизмене. Он же в августе текущего года заявлял, что всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой.Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве назвали главную стратегическую ошибку ЗеленскогоКак долго может продлиться вторая фаза "контрнаступа" ВСУ – прогнозВСУ потеряли почти 14 тысяч человек с начала ноября – Шойгу

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украина, общество, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, владимир зеленский (президент украины), новости, новости сво