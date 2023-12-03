Украинцы проголосовали за мобилизацию депутатов и чиновников
Петиция о мобилизации украинских депутатов набрала необходимые 25 тысяч голосов
14:57 03.12.2023 (обновлено: 15:01 03.12.2023)
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYЛюди в центре Киева
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Петиция о необходимости мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания голосования набрала 25535 голосов при необходимых для рассмотрения президентом страны 25 тысяч. Информация размещена на официальном интернет-представительстве Владимира Зеленского.
"Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности, народных депутатов и государственных служащих Украины", - говорится в петиции.
Также в тексте упоминается о неоднократных сообщениях в СМИ о нехватке военнообязанных для ротаций и возобновления вооруженных сил Украины.
"Мобилизация народных депутатов и государственных служащих разных уровней поможет выровнять условия для всех граждан и будет способствовать победе…", - говорится в петиции.
Инициатором ее является депутат Верховной Рады Украины, бывший член пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, который обвиняется властями страны в госизмене. Он же в августе текущего года заявлял, что всеобщая мобилизация на Украине может быть объявлена уже зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября в девятый раз продлил военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 14 февраля 2024 года.
Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.
Депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая ранее заявила, что в Верховной раде Украины готовится к регистрации законопроект, который лишит отсрочки от призыва в ВСУ заключенных и студентов.
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