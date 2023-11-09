https://crimea.ria.ru/20231109/zelenskiy-prodlil-voennoe-polozhenie-i-mobilizatsiyu-na-ukraine-1132693926.html

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента страны. РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T16:41

2023-11-09T16:41

2023-11-09T16:54

владимир зеленский (президент украины)

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

армия и флот

военное положение

военное положение на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента страны.Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.Военное положение и мобилизацию продлевают в стране уже в девятый раз с 24 февраля 2022 года.Законопроекты ранее были внесены президентом. Украинский парламент принял их накануне, 8 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала уникальный "дар" режима ЗеленскогоВыпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 годуГрабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный

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2023

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