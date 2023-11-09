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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента страны. РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T16:41
2023-11-09T16:54
владимир зеленский (президент украины)
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
армия и флот
военное положение
военное положение на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента страны.Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.Военное положение и мобилизацию продлевают в стране уже в девятый раз с 24 февраля 2022 года.Законопроекты ранее были внесены президентом. Украинский парламент принял их накануне, 8 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала уникальный "дар" режима ЗеленскогоВыпал из реальности: эксперт о планах Зеленского наступать в 2024 годуГрабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), потери всу , всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, армия и флот, военное положение, военное положение на украине
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года

16:41 09.11.2023 (обновлено: 16:54 09.11.2023)
 
© AP Photo Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP Photo Virginia Mayo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте парламента страны.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Военное положение и мобилизацию продлевают в стране уже в девятый раз с 24 февраля 2022 года.
Законопроекты ранее были внесены президентом. Украинский парламент принял их накануне, 8 ноября.
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Владимир Зеленский (президент Украины)Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Мобилизация на УкраинеАрмия и флотВоенное положениеВоенное положение на Украине
 
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