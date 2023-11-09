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Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
На фоне провала ВСУ в Киеве нарастает конфликт между Залужным и Зеленским, которые осознают неизбежность крушения киевского режима, но хотят поучаствовать в... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T10:10
2023-11-09T10:10
2023-11-09T10:10
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
мнения
украина
владимир зеленский (президент украины)
валерий залужный
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – Новости Крым. На фоне провала ВСУ в Киеве нарастает конфликт между Залужным и Зеленским, которые осознают неизбежность крушения киевского режима, но хотят поучаствовать в разграблении остатков Украины и при этом выжить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.Он напомнил о ряде статей в западных изданиях, где отмечается "обреченность, отрыв от реальности и уныние" Зеленского, а сам украинский президент делает оправдательные заявления для американских спонсоров, что получается плохо. Также Константинов приводит слова советника украинского президента, приведенные в статье журналиста Саймона Шустера в американском журнале Time: "Воруют так, как будто завтра не наступит".Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий выразил мнение, что Запад рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* в качестве замены Владимиру Зеленскому, которого свергнут, как только он перестанет устраивать США и Британию. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаБелый дом боится: почему в США заговорили о свержении ЗеленскогоЦирку Зеленского гасят огни
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, политика
Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный
Константинов: в Киеве разворачивается борьба без правил за возможность украсть и выжить
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – Новости Крым. На фоне провала ВСУ в Киеве нарастает конфликт между Залужным и Зеленским, которые осознают неизбежность крушения киевского режима, но хотят поучаствовать в разграблении остатков Украины и при этом выжить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.
"Уже невозможно скрыть факт нарастающего конфликта между Зеленским и Залужным, явно собравшимся в следующие, последние, президенты Украины. Зеленский прекрасно понимает, чем ему грозит потеря президентского кресла, потому то адъютант Залужного взорвется, то стартует кампания по отмене еще не назначенных президентских выборов", – констатирует спикер крымского парламента.
Он напомнил о ряде статей в западных изданиях, где отмечается "обреченность, отрыв от реальности и уныние" Зеленского, а сам украинский президент делает оправдательные заявления для американских спонсоров, что получается плохо. Также Константинов приводит слова советника украинского президента, приведенные в статье журналиста Саймона Шустера в американском журнале Time: "Воруют так, как будто завтра не наступит".
"Вот тут украинские чиновники чувствуют ситуацию лучше американского журналиста, они точно знают, что никакого "завтра" у них нет. У нормального человека, наблюдающего эту возню пауков в киевской банке, вполне естественно возникает вопрос: а зачем кому-то становиться у руля этого тонущего корабля? Ответ – в цитате советника Зеленского, приведенной Шустером: чтобы поучаствовать в разграблении того, что на подконтрольной территории еще осталось. Остатки, как известно, сладки. И потом тот, кто закроет дверь и выключит свет, и будет считаться "законным представителем Украины в изгнании". Остальных просто уберут как нежелательных свидетелей", – убежден Константинов.
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий выразил мнение
, что Запад рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* в качестве замены Владимиру Зеленскому, которого свергнут, как только он перестанет устраивать США и Британию.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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