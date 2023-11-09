https://crimea.ria.ru/20231109/grabezh-na-vyzhivanie-chto-delyat-zelenskiy-i-zaluzhnyy-1132677835.html

Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный

Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный

На фоне провала ВСУ в Киеве нарастает конфликт между Залужным и Зеленским, которые осознают неизбежность крушения киевского режима, но хотят поучаствовать в... РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T10:10

2023-11-09T10:10

2023-11-09T10:10

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

мнения

украина

владимир зеленский (президент украины)

валерий залужный

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – Новости Крым. На фоне провала ВСУ в Киеве нарастает конфликт между Залужным и Зеленским, которые осознают неизбежность крушения киевского режима, но хотят поучаствовать в разграблении остатков Украины и при этом выжить. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель госсовета Крыма Владимир Константинов.Он напомнил о ряде статей в западных изданиях, где отмечается "обреченность, отрыв от реальности и уныние" Зеленского, а сам украинский президент делает оправдательные заявления для американских спонсоров, что получается плохо. Также Константинов приводит слова советника украинского президента, приведенные в статье журналиста Саймона Шустера в американском журнале Time: "Воруют так, как будто завтра не наступит".Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий выразил мнение, что Запад рассматривает главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича* в качестве замены Владимиру Зеленскому, которого свергнут, как только он перестанет устраивать США и Британию. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаБелый дом боится: почему в США заговорили о свержении ЗеленскогоЦирку Зеленского гасят огни

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), мнения, украина, владимир зеленский (президент украины), валерий залужный, политика