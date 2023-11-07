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Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского

Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского

Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T12:56

2023-11-07T12:56

2023-11-07T12:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.В США боятся сепаратных переговоров Киева с Москвой"Это элемент давления (на Зеленского – ред.). Разговоры о мятеже возникли сразу после того, как стало понятно, что он не будет проводить выборы. В Вашингтоне побаиваются, что, учитывая очень сложное и напряженное положение страны, украинцы где-то там начнут без Вашингтона налаживать контакты с Москвой. Вот откуда эти разговоры в прессе. То есть, США уже начали пугать Зеленского переворотом", - сказал эксперт.При этом он выразил сомнение, что украинский генералитет и политическая элита решатся свергать действующего президента, поскольку благодаря ему они сказочно обогатились и стали миллиардерами."Под Зеленского выделяются огромные деньги, он очень важен для украинской элиты. Думаю, никакие заговоры и свержения ему не грозят", – считает Суздальцев.По мнению политолога, решение президента Украины отказаться от проведения выборов не согласовано с Вашингтоном, поэтому не исключено, что его впоследствии пересмотрят. По той же причине – выделение огромных средств и вооружений под Зеленского – его легитимность очень важна для США, пояснил аналитик.России выгодны любые решения по украинским выборамКаким бы ни было окончательное решение по поводу выборов президента на Украине, для России выгодны оба варианта, убежден Суздальцев. По его словам, если Зеленскому удастся заставить американцев согласиться с отказом от выборов, в этом случае он становится нелегитимным президентом, и Москве, и Вашингтону можно будет свободно вычеркнуть Киев из переговоров по урегулированию конфликта."Если же Зеленского додавят и заставят пойти на выборы, то процентов на 90 их итоги сфальсифицируют. Это дает нам возможность выборы не признавать, и вновь встает вопрос о прямых переговорах между Москвой и Вашингтоном без участия Киева. Любые решения, которые принимаются в отношении выборов на Украине, нам выгодны", - добавил специалист.Отказ от выборов и военный переворот на УкраинеВ марте 2024 года на Украине должны состояться выборы президента, однако существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.Накануне Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас "не ко времени". По его словам, у Киева есть структуры, способные "ставить точки в тех или иных политических спорах и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины".Спустя некоторое время экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен опубликовал в своем блоге статью, в которой выразил мнение, что руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить заговор генералов с целью свержения Зеленского и возобновления переговоров с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Цирку Зеленского гасят огниПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег

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мнения, политика, андрей суздальцев, украина, кирилл буданов, владимир зеленский (президент украины), выборы, в мире, сша