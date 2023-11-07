Рейтинг@Mail.ru
Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20231107/belyy-dom-boitsya-pochemu-v-ssha-zagovorili-o-sverzhenii-zelenskogo-1132619192.html
Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского
Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского
Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T12:56
2023-11-07T12:56
эксклюзивы риа новости крым
мнения
политика
андрей суздальцев
украина
кирилл буданов
владимир зеленский (президент украины)
выборы
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536500_0:0:1352:762_1920x0_80_0_0_3b59d9286222a7850ab592133df28866.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.В США боятся сепаратных переговоров Киева с Москвой"Это элемент давления (на Зеленского – ред.). Разговоры о мятеже возникли сразу после того, как стало понятно, что он не будет проводить выборы. В Вашингтоне побаиваются, что, учитывая очень сложное и напряженное положение страны, украинцы где-то там начнут без Вашингтона налаживать контакты с Москвой. Вот откуда эти разговоры в прессе. То есть, США уже начали пугать Зеленского переворотом", - сказал эксперт.При этом он выразил сомнение, что украинский генералитет и политическая элита решатся свергать действующего президента, поскольку благодаря ему они сказочно обогатились и стали миллиардерами."Под Зеленского выделяются огромные деньги, он очень важен для украинской элиты. Думаю, никакие заговоры и свержения ему не грозят", – считает Суздальцев.По мнению политолога, решение президента Украины отказаться от проведения выборов не согласовано с Вашингтоном, поэтому не исключено, что его впоследствии пересмотрят. По той же причине – выделение огромных средств и вооружений под Зеленского – его легитимность очень важна для США, пояснил аналитик.России выгодны любые решения по украинским выборамКаким бы ни было окончательное решение по поводу выборов президента на Украине, для России выгодны оба варианта, убежден Суздальцев. По его словам, если Зеленскому удастся заставить американцев согласиться с отказом от выборов, в этом случае он становится нелегитимным президентом, и Москве, и Вашингтону можно будет свободно вычеркнуть Киев из переговоров по урегулированию конфликта."Если же Зеленского додавят и заставят пойти на выборы, то процентов на 90 их итоги сфальсифицируют. Это дает нам возможность выборы не признавать, и вновь встает вопрос о прямых переговорах между Москвой и Вашингтоном без участия Киева. Любые решения, которые принимаются в отношении выборов на Украине, нам выгодны", - добавил специалист.Отказ от выборов и военный переворот на УкраинеВ марте 2024 года на Украине должны состояться выборы президента, однако существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.Накануне Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас "не ко времени". По его словам, у Киева есть структуры, способные "ставить точки в тех или иных политических спорах и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины".Спустя некоторое время экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен опубликовал в своем блоге статью, в которой выразил мнение, что руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить заговор генералов с целью свержения Зеленского и возобновления переговоров с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Цирку Зеленского гасят огниПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг другаПлан "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
https://crimea.ria.ru/20231102/zaluzhnyy-ili-arestovich-zapad-gotovit-zamenu-zelenskomu-1132527880.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536500_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_2ff252e0325af416080e7a97340eea32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, политика, андрей суздальцев, украина, кирилл буданов, владимир зеленский (президент украины), выборы, в мире, сша
Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского

Эксперт Суздальцев: слова о госперевороте на Украине – элемент давления США на Зеленского

12:56 07.11.2023
 
© РИА НовостиФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.

В США боятся сепаратных переговоров Киева с Москвой

"Это элемент давления (на Зеленского – ред.). Разговоры о мятеже возникли сразу после того, как стало понятно, что он не будет проводить выборы. В Вашингтоне побаиваются, что, учитывая очень сложное и напряженное положение страны, украинцы где-то там начнут без Вашингтона налаживать контакты с Москвой. Вот откуда эти разговоры в прессе. То есть, США уже начали пугать Зеленского переворотом", - сказал эксперт.
При этом он выразил сомнение, что украинский генералитет и политическая элита решатся свергать действующего президента, поскольку благодаря ему они сказочно обогатились и стали миллиардерами.
"Под Зеленского выделяются огромные деньги, он очень важен для украинской элиты. Думаю, никакие заговоры и свержения ему не грозят", – считает Суздальцев.
По мнению политолога, решение президента Украины отказаться от проведения выборов не согласовано с Вашингтоном, поэтому не исключено, что его впоследствии пересмотрят. По той же причине – выделение огромных средств и вооружений под Зеленского – его легитимность очень важна для США, пояснил аналитик.
"Сейчас в американском истеблишменте очень серьезные разногласия по поводу поддержки Киева, не только между республиканцами и демократами, но и внутри самих этих партий. Поэтому одно дело, когда идет голосование за поддержку легитимной власти Украины, а другое – за поддержку президента, который отказался от демократических выборов, то есть, по сути, путчиста. Это очень серьезно для американцев, которые всегда стараются держать флаг "борьбы за демократию", – уточнил политолог.

России выгодны любые решения по украинским выборам

Каким бы ни было окончательное решение по поводу выборов президента на Украине, для России выгодны оба варианта, убежден Суздальцев. По его словам, если Зеленскому удастся заставить американцев согласиться с отказом от выборов, в этом случае он становится нелегитимным президентом, и Москве, и Вашингтону можно будет свободно вычеркнуть Киев из переговоров по урегулированию конфликта.
"Если же Зеленского додавят и заставят пойти на выборы, то процентов на 90 их итоги сфальсифицируют. Это дает нам возможность выборы не признавать, и вновь встает вопрос о прямых переговорах между Москвой и Вашингтоном без участия Киева. Любые решения, которые принимаются в отношении выборов на Украине, нам выгодны", - добавил специалист.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
2 ноября, 19:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Залужный или Арестович*: Запад готовит замену Зеленскому

Отказ от выборов и военный переворот на Украине

В марте 2024 года на Украине должны состояться выборы президента, однако существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас "не ко времени". По его словам, у Киева есть структуры, способные "ставить точки в тех или иных политических спорах и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не оставалось простора для конфликтов и чужой игры против Украины".
Спустя некоторое время экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен опубликовал в своем блоге статью, в которой выразил мнение, что руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов может возглавить заговор генералов с целью свержения Зеленского и возобновления переговоров с Россией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Цирку Зеленского гасят огни
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
План "Б" для Украины: что будет делать Киев без американских денег
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияПолитикаАндрей СуздальцевУкраинаКирилл БудановВладимир Зеленский (президент Украины)ВыборыВ миреСША
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Крымская епархия хочет расширить сотрудничество церкви со школами
14:35В Ялте открыли бюст легендарного советского контрразведчика Федотова
14:14Когда Белогорск будет полностью газифицирован
13:59В Краснодаре "скорая" вылетела на тротуар: двое пострадавших
13:48В Ялте установили колокол с затонувшего теплохода "Армения"
13:37Не ПВО: власти объяснили звуки взрывов в Таганроге и Азове
13:24Членов банды фальшивомонетчиков задержали в Крыму и других регионах РФ
12:56Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского
12:38Железная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов
12:31Пытался потушить сковородку: в Крыму спасли мужчину на пожаре
12:16МТС отменяет плату за раздачу интернета
11:57Стало известно о состоянии Юрия Соломина
11:49Раненный при атаке дронов ВСУ на Севастополь потерял много крови – власти
11:05Бойцы "Днепра" уничтожили склад и две позиции ВСУ
10:48В Херсонской области более ста "прилетов": ВСУ продолжают обстрелы
10:37Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме
10:33В столице Крыма возобновляют отопительный сезон
10:19На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
10:1430 улиц в Севастополе останутся без воды – где отключения
09:47Массированная атака беспилотников ВСУ на Крым и Севастополь: что известно
Лента новостейМолния