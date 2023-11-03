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Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том,... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T19:39
2023-11-03T19:39
валерий залужный
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский (президент украины)
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Он сравнил лидеров киевского режима с "поедающими друг друга пауками в банке", которые в свете приближающегося назначения виновных в провале "контрнаступа" пытаются переложить ответственность друг на друга. И главком ВСУ в данном случае просто старается оправдать себя.Интервью главнокомандующего украинской армии также является дополнительным свидетельством о меняющемся отношении к Украине на Западе, добавил политолог. Он отметил, что сегодня в западных СМИ появляется немало публикаций, развенчивающих "святой образ" президента Владимира Зеленского, которые сами западные политики и журналисты выстраивали на протяжении полутора лет.Ранее Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
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валерий залужный, украина, владимир зеленский (президент украины), андрей никифоров
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга

Интервью Залужного говорит об обострении внутривластного конфликта на Украине – политолог

19:39 03.11.2023
 
© AP PhotoВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Сейчас, по всей видимости, наступил этап, когда нужно найти виновного. То, что существует проблема, в создании которой кто-то виноват, совершенно очевидно для них (Украины и Запада – ред.). Залужный обвинил США и Европу. Можно ждать, что нам назовут еще кого-то. Зеленского в ряде американских публикаций уже виновным назвали. Осталось дождаться, чтобы кто-то на Западе заявил, что виноват во всем Залужный. Думаю, такую публикацию мы увидим в ближайшие дни", – сказал эксперт.

Он сравнил лидеров киевского режима с "поедающими друг друга пауками в банке", которые в свете приближающегося назначения виновных в провале "контрнаступа" пытаются переложить ответственность друг на друга. И главком ВСУ в данном случае просто старается оправдать себя.

"Это своего рода объяснительная (записка), когда кто-то проштрафился и должен объяснить, что произошло, почему он нарушил трудовую дисциплину и не выполнил стоящие перед ним задачи. Вот Залужный такую объяснительную и дал: "в случившемся виноваты все, кроме Залужного", – пояснил Никифоров.

Интервью главнокомандующего украинской армии также является дополнительным свидетельством о меняющемся отношении к Украине на Западе, добавил политолог. Он отметил, что сегодня в западных СМИ появляется немало публикаций, развенчивающих "святой образ" президента Владимира Зеленского, которые сами западные политики и журналисты выстраивали на протяжении полутора лет.
Ранее Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.
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Радио "Спутник в Крыму"Валерий ЗалужныйУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)Андрей Никифоров
 
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