https://crimea.ria.ru/20231103/politolog-ob-otkroveniyakh-zaluzhnogo-pauki-v-banke-poedayut-drug-druga-1132559506.html
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том,... РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T19:39
2023-11-03T19:39
2023-11-03T19:39
валерий залужный
радио "спутник в крыму"
украина
владимир зеленский (президент украины)
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Он сравнил лидеров киевского режима с "поедающими друг друга пауками в банке", которые в свете приближающегося назначения виновных в провале "контрнаступа" пытаются переложить ответственность друг на друга. И главком ВСУ в данном случае просто старается оправдать себя.Интервью главнокомандующего украинской армии также является дополнительным свидетельством о меняющемся отношении к Украине на Западе, добавил политолог. Он отметил, что сегодня в западных СМИ появляется немало публикаций, развенчивающих "святой образ" президента Владимира Зеленского, которые сами западные политики и журналисты выстраивали на протяжении полутора лет.Ранее Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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валерий залужный, украина, владимир зеленский (президент украины), андрей никифоров
Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга
Интервью Залужного говорит об обострении внутривластного конфликта на Украине – политолог