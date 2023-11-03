https://crimea.ria.ru/20231103/politolog-ob-otkroveniyakh-zaluzhnogo-pauki-v-banke-poedayut-drug-druga-1132559506.html

Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга

Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга - РИА Новости Крым, 03.11.2023

Политолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга

Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том,... РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T19:39

2023-11-03T19:39

2023-11-03T19:39

валерий залужный

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский (президент украины)

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Признания главкома ВСУ Валерия Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Он сравнил лидеров киевского режима с "поедающими друг друга пауками в банке", которые в свете приближающегося назначения виновных в провале "контрнаступа" пытаются переложить ответственность друг на друга. И главком ВСУ в данном случае просто старается оправдать себя.Интервью главнокомандующего украинской армии также является дополнительным свидетельством о меняющемся отношении к Украине на Западе, добавил политолог. Он отметил, что сегодня в западных СМИ появляется немало публикаций, развенчивающих "святой образ" президента Владимира Зеленского, которые сами западные политики и журналисты выстраивали на протяжении полутора лет.Ранее Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.Читайте также на РИА Новости Крым:Залужный или Арестович*: Запад готовит замену ЗеленскомуКапитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание ЗалужногоЗеленский против Залужного: выведет ли Киев войска из Авдеевки

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, украина, владимир зеленский (президент украины), андрей никифоров