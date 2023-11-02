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Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного

Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Капитуляция ВСУ неизбежна: эксперт оценил признание Залужного

Контрнаступление ВСУ официально провалилось, учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T11:29

2023-11-02T11:29

2023-11-02T11:29

валерий залужный

мнения

алексей подберезкин

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Контрнаступление ВСУ официально провалилось, учитывая соотношение сил России и Украины это было неизбежно, никакие "технологические прорывы" Киеву не помогут, а сроки окончательной капитуляции зависят от того, как быстро киевский режим признает бесполезность уничтожения собственного народа в новых волнах мобилизации. Такое мнение РИА Новости Крым выразил директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин, комментируя заявление главкома ВСУ Валерия Залужного.Ранее Залужный признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, без "резкого технологического прорыва" этого не произойдет. По словам эксперта, сроки завершения украинского конфликта зависят исключительно от того, насколько хватит оставшегося украинского мобилизационного и организационного ресурса."А сколько будет продолжаться это "выскребание с донышка", зависит от того, с какой жесткостью руководство Украины будет подходить к собственному народу, к собственным демографическим ресурсам. Если они потянут инвалидов и женщин на пулеметы - это будет одна история. Если они поймут бесполезность этого, то найдут способ прекратить смертоубийство. И тут важно, что Залужный уже это понимает. Декабрь - это самый оптимальный срок для этих сумасшедших в Киеве, которые еще хотят на этом продолжать зарабатывать. Дальше без вариантов - капитуляция", - убежден Подберезкин.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях"Радужные" перспективы ВСУ: что там у соседей"Гитлерюгенд" по-Зеленски: эксперт о планах Киева по мобилизации детей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий залужный, мнения, алексей подберезкин, потери всу , всу (вооруженные силы украины), политика, новости сво, украина, крым