https://crimea.ria.ru/20231027/vsu-na-grani--v-plen-sdayutsya-desyatki-boevikov-na-raznykh-napravleniyakh-1132360924.html

ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях

ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях - РИА Новости Крым, 27.10.2023

ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях

На трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки... РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-27T15:10

2023-10-27T15:10

2023-10-27T22:04

министерство обороны рф

новости сво

группировка войск "запад"

вооруженные силы россии

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Об этом сообщают в Минобороны.По данным Минобороны, подразделения "Западной" группировки войск за минувшую неделю отразили 47 контратак ВСУ на Купянском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции и уничтожив более 700 военнослужащих вражеской армии.Всего за неделю Вооруженные силы РФ отразили на разных направлениях 120 атак украинских войск, ликвидировав более чем 5,5 тысяч боевиков.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях.В сложившейся обстановке российским войскам в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны. Ранее стало известно, что на Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках Возможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "запад", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу