https://crimea.ria.ru/20231027/vsu-na-grani--v-plen-sdayutsya-desyatki-boevikov-na-raznykh-napravleniyakh-1132360924.html
ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях
ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях - РИА Новости Крым, 27.10.2023
ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях
На трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки... РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-27T15:10
2023-10-27T15:10
2023-10-27T22:04
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "запад"
вооруженные силы россии
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056531_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_9d2895b667f698a34a2b842b4ac0ce1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Об этом сообщают в Минобороны.По данным Минобороны, подразделения "Западной" группировки войск за минувшую неделю отразили 47 контратак ВСУ на Купянском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции и уничтожив более 700 военнослужащих вражеской армии.Всего за неделю Вооруженные силы РФ отразили на разных направлениях 120 атак украинских войск, ликвидировав более чем 5,5 тысяч боевиков.Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях.В сложившейся обстановке российским войскам в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны. Ранее стало известно, что на Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь ВСУ. Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках Возможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу ВСУ потеряли еще 850 боевиков и технику из США, Германии и Чехии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132056531_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_f69ebf568128d0e6d815352df0dea439.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "запад", вооруженные силы россии, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВСУ на грани – в плен сдаются десятки боевиков на разных направлениях
Боевики ВСУ на разных направлениях морально истощены и сдаются в плен – МО
15:10 27.10.2023 (обновлено: 22:04 27.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На трех направлениях в зоне спецоперации фиксируется "критически низкий уровень морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ", в плен сдаются десятки человек. Об этом сообщают в Минобороны.
"В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на Соледаро-Бахмутском и Южно-Донецком направлениях, фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих", – говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, подразделения "Западной" группировки войск за минувшую неделю отразили 47 контратак ВСУ на Купянском направлении, заняв более выгодные рубежи и позиции и уничтожив более 700 военнослужащих вражеской армии.
Всего за неделю Вооруженные силы РФ отразили на разных направлениях 120 атак украинских войск, ликвидировав более чем 5,5 тысяч боевиков.
Самые большие потери ВСУ понесли на Донецком (более 2000) и Краснолиманском (свыше 1000) направлениях.
В сложившейся обстановке российским войскам в течение недели добровольно сдались в плен 54 украинских военнослужащих 54-й механизированной бригады, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны.
Ранее стало известно
, что на Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь ВСУ.
Читайте также на РИА Новости Крым: