https://crimea.ria.ru/20231026/na-ukraine-usilyat-mobilizatsiyu-iz-za-bolshikh-poter-1132325347.html
На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь
На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь - РИА Новости Крым, 26.10.2023
На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь
ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T08:45
2023-10-26T08:45
2023-10-26T08:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, в данный момент уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, который касается учета военнообязанных. Документ позволит для ускорения процесса проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и прочие процедуры в рамках мобилизации по месту жительства."Сейчас продолжаются финальные согласования", – сказала Калмыкова. Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине "превратилась в кошмар". По его словам, в украинском обществе все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. Люди бегут из страны и от призыва в армию, которая крайне истощена, а с такими настроениями в народе имеет катастрофически мало шансов продержаться. Российский военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, когда людской потенциал для ВСУ будет исчерпан на Украине полностью. Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней - ШойгуСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках Возможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, верховная рада украины, новости сво
На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь
Нардеп Верховной Рады Рахманин: на Украине усилят мобилизацию из-за крупных потерь ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.
"Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады", – сказал нардеп ВР.
По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, в данный момент уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, который касается учета военнообязанных. Документ позволит для ускорения процесса проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и прочие процедуры в рамках мобилизации по месту жительства.
"Сейчас продолжаются финальные согласования", – сказала Калмыкова.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине "превратилась в кошмар". По его словам, в украинском обществе все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. Люди бегут из страны и от призыва в армию, которая крайне истощена, а с такими настроениями в народе имеет катастрофически мало шансов продержаться.
Российский военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение
о том, когда людской потенциал для ВСУ будет исчерпан на Украине полностью.
Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин
, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины
в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин
ряда профессий.
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