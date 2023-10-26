https://crimea.ria.ru/20231026/na-ukraine-usilyat-mobilizatsiyu-iz-za-bolshikh-poter-1132325347.html

На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь

На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь - РИА Новости Крым, 26.10.2023

На Украине усилят мобилизацию из-за больших потерь

ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T08:45

2023-10-26T08:45

2023-10-26T08:45

новости

украина

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

мобилизация на украине

верховная рада украины

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1a/1132325444_235:132:1280:720_1920x0_80_0_0_5317eae1be365e9dc76b885e6e281045.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ необходимо формировать новые подразделения из-за огромных потерь на фронте, для этого на Украине потребуется усилить мобилизацию. Об этом украинскому изданию "Страна.ua" заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, в данный момент уже подготовлены предложения по изменениям в законопроект, который касается учета военнообязанных. Документ позволит для ускорения процесса проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) и прочие процедуры в рамках мобилизации по месту жительства."Сейчас продолжаются финальные согласования", – сказала Калмыкова. Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине "превратилась в кошмар". По его словам, в украинском обществе все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. Люди бегут из страны и от призыва в армию, которая крайне истощена, а с такими настроениями в народе имеет катастрофически мало шансов продержаться. Российский военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение о том, когда людской потенциал для ВСУ будет исчерпан на Украине полностью. Министерство обороны Украины ранее разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней - ШойгуСтрашные потери ВСУ: более тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках Возможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, верховная рада украины, новости сво