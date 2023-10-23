https://crimea.ria.ru/20231023/mobilizatsiya-prevratilas-v-koshmar-eksperty-prorochat-ukraine-katastrofu-1132261168.html

"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу

"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу - РИА Новости Крым, 23.10.2023

"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу

Несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Такое РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T13:32

2023-10-23T13:32

2023-10-23T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Такое мнение РИА Новости Крым высказали эксперты, дав свои прогнозы относительно развития ситуации.Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что на Украине остается все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. "Мобилизация превратилась в настоящий кошмар", ловят уже "бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", армия истощена до предела, а добровольцев нет – люди бегут из страны. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало.Ресурсы для ВСУ пока естьМнение политолога разделяет военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, "в Восточной и Центральной Украине мужское население действительно вымирает", в некоторых селах мужчин в возрасте до 45 лет уже нет: они либо на фронте, либо погибли."Пока они еще смогут привлекать и 50, и 60-летних. Но, я считаю, что к осени следующего года там будет полный финиш во всех отношениях, если брать людской потенциал", – считает эксперт.Учитывая провальное контрнаступление ВСУ, мобилизационные мероприятия на Украине не восполняют потери украинской армии, подтверждает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.А вот настроения в украинском обществе заметно меняются, о чем свидетельствуют различные социологические исследования.Оплотом антироссийской политики остается Западная Украина, но активисты там все чаще предпочитают проводить ее из-за рубежа, отмечает она. При этом в остальной части страны фиксируется рост числа тех людей, которые готовы ради мира пойти на территориальные уступки. Однако их голос будет оставаться тихим, считает политолог, и массовых протестов не будет.По ее словам, народ на Украине испытывает колоссальное давление со стороны собственной власти, что доказывает и "мобилизация", которая, по сути, является насильственным переселением из места жительства на фронт, добавила она. Идет борьба за выживание во всех смыслах, и "в таких условиях люди, как правило, не готовы на активный протест", делает вывод эксперт. Единичные случаи могут быть, но о массовых протестах на данный момент речи не идет.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира

https://crimea.ria.ru/20230904/armiya-khronikov-v-krymu-otsenili-novyy-prikaz-vsu-o-mobilizatsii-1131146106.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова

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