https://crimea.ria.ru/20231023/mobilizatsiya-prevratilas-v-koshmar-eksperty-prorochat-ukraine-katastrofu-1132261168.html
"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу - РИА Новости Крым, 23.10.2023
"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
Несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Такое РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T13:32
2023-10-23T13:32
2023-10-23T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Такое мнение РИА Новости Крым высказали эксперты, дав свои прогнозы относительно развития ситуации.Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что на Украине остается все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. "Мобилизация превратилась в настоящий кошмар", ловят уже "бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", армия истощена до предела, а добровольцев нет – люди бегут из страны. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало.Ресурсы для ВСУ пока естьМнение политолога разделяет военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, "в Восточной и Центральной Украине мужское население действительно вымирает", в некоторых селах мужчин в возрасте до 45 лет уже нет: они либо на фронте, либо погибли."Пока они еще смогут привлекать и 50, и 60-летних. Но, я считаю, что к осени следующего года там будет полный финиш во всех отношениях, если брать людской потенциал", – считает эксперт.Учитывая провальное контрнаступление ВСУ, мобилизационные мероприятия на Украине не восполняют потери украинской армии, подтверждает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.А вот настроения в украинском обществе заметно меняются, о чем свидетельствуют различные социологические исследования.Оплотом антироссийской политики остается Западная Украина, но активисты там все чаще предпочитают проводить ее из-за рубежа, отмечает она. При этом в остальной части страны фиксируется рост числа тех людей, которые готовы ради мира пойти на территориальные уступки. Однако их голос будет оставаться тихим, считает политолог, и массовых протестов не будет.По ее словам, народ на Украине испытывает колоссальное давление со стороны собственной власти, что доказывает и "мобилизация", которая, по сути, является насильственным переселением из места жительства на фронт, добавила она. Идет борьба за выживание во всех смыслах, и "в таких условиях люди, как правило, не готовы на активный протест", делает вывод эксперт. Единичные случаи могут быть, но о массовых протестах на данный момент речи не идет.Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин ряда профессий. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине ВСУ погрязли в коррупции: почему и каков будет итог Прозрение Украины: украинцы готовы отдать территории ради мира
https://crimea.ria.ru/20230904/armiya-khronikov-v-krymu-otsenili-novyy-prikaz-vsu-o-mobilizatsii-1131146106.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, общество, в мире, наталья киселева, юрий кнутов
"Мобилизация превратилась в кошмар": эксперты пророчат Украине катастрофу
Потери ВСУ не покрывают мобилизационный ресурс – эксперты
13:32 23.10.2023 (обновлено: 14:59 23.10.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым
. Несмотря на истощение вооруженных сил Украины и изменение настроений в украинском обществе, говорить о том, что армия Киева близка к катастрофе, еще рано. Такое мнение РИА Новости Крым
высказали эксперты, дав свои прогнозы относительно развития ситуации.
Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее заявил, что на Украине остается все меньше сторонников режима Зеленского, который применяет силу против собственного народа. "Мобилизация превратилась в настоящий кошмар", ловят уже "бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан", армия истощена до предела, а добровольцев нет – люди бегут из страны. Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало.
Ресурсы для ВСУ пока есть
Мнение политолога разделяет военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, "в Восточной и Центральной Украине мужское население действительно вымирает", в некоторых селах мужчин в возрасте до 45 лет уже нет: они либо на фронте, либо погибли.
"Пока они еще смогут привлекать и 50, и 60-летних. Но, я считаю, что к осени следующего года там будет полный финиш во всех отношениях, если брать людской потенциал", – считает эксперт.
Учитывая провальное контрнаступление ВСУ, мобилизационные мероприятия на Украине не восполняют потери украинской армии, подтверждает социолог, руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества Наталья Киселева.
"Да, потери огромные, и мобилизационный ресурс с ними несопоставим, – подчеркивает она. - Часть населения Украины бежит, какая-то часть уже сбежала. Все развитие ситуации свидетельствует о том, что Украина движется к катастрофе как инвалид, неспособный идти собственными ногами, но поддерживаемый со всех сторон политиками США, Великобритании и остальных их сателлитов. Но силы еще есть".
А вот настроения в украинском обществе заметно меняются, о чем свидетельствуют различные социологические исследования.
Оплотом антироссийской политики остается Западная Украина, но активисты там все чаще предпочитают проводить ее из-за рубежа, отмечает она. При этом в остальной части страны фиксируется рост числа тех людей, которые готовы ради мира пойти на территориальные уступки. Однако их голос будет оставаться тихим, считает политолог, и массовых протестов не будет.
По ее словам, народ на Украине испытывает колоссальное давление со стороны собственной власти, что доказывает и "мобилизация", которая, по сути, является насильственным переселением из места жительства на фронт, добавила она. Идет борьба за выживание во всех смыслах, и "в таких условиях люди, как правило, не готовы на активный протест", делает вывод эксперт. Единичные случаи могут быть, но о массовых протестах на данный момент речи не идет.
Ранее Министерство обороны Украины разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин
, обновив список болезней для оценки пригодности в частности психическими расстройствами, гепатитами и эпилепсией. Стало известно также, что из Украины массово бегут женщины
в связи с решением Минобороны Украины ввести обязательный воинский учет для женщин
ряда профессий.
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