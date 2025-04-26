https://crimea.ria.ru/20250426/provokatsii-na-zaes--chto-mozhet-ostanovit-ataki-kieva-1145971199.html
Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева
Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева
Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T07:04
2025-04-26T07:04
2025-04-26T07:04
радио "спутник в крыму"
александр ирхин
мнения
заэс (запорожская атомная электростанция)
россия
атомная энергетика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.На территории Украины есть три атомные электростанции – Ровненская, Хмельницкая и Южноукраинская, напоминает эксперт. По его мнению, этот фактор тоже может быть использован киевским режимом по аналогии с использованием ВСУ мирных жителей в качестве живого щита."Инцидент в Сумской области показал, что ради военно-политического хайпа они (киевские власти – ред.) практикуют геноцид в отношении собственного населения. Думаю, что это легко может перейти на новый уровень использования, в том числе, АЭС, чтобы перевернуть как-то ситуацию вокруг конфликта, вокруг начавшейся разделяться западной позиции по Украине", – продолжает профессор.Просчитывает ли Киев возможные последствия своих провокаций с точки зрения возможного радиационного загрязнения – в этом есть сомнения, говорит эксперт. Главная задача провокаций Киева – обвинить Россию любой ценой. Но сохраняется надежда на то, что у западных хозяев Киева остается понимание опасности игры с ядерными реакторами.Что касается американского предложения о контроле над ЗАЭС – оно, по мнению эксперта, неприемлемо. Кроме того, что в принципе неприемлемо присутствие военного контингента США на территории России, сама по себе атомная энергетика требует очень четких регламентов. АЭС не может управляться коллективно или же персоналом из-за рубежа.Беспилотники ВСУ регулярно пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС. Так, 17 апреля украинский дрон нейтрализовали в 300 метрах от территории площадки станции около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Атомные провокации Киева несут угрозу миру, заявили ранее в МИД России.Газета Wall Street Journal сообщала ранее о предложении Вашингтона передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС. По мнению экспертов, контроль над территорией станции совершенно неприемлем для Москвы. Фактически это означало бы легальный повод для размещения американских контингентов в зоне проведения спецоперации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте.Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна – МИД РФПри каких условиях Запад признает ЗАЭС российским объектом – мнениеВ "Росатоме" оценили идею о совместном с Украиной управлении ЗАЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
россия
украина
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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александр ирхин, мнения, заэс (запорожская атомная электростанция), россия, атомная энергетика, украина
Провокации на ЗАЭС – что может остановить атаки Киева
Киев не остановит провокаций на Запорожской АЭС до полной победы России – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым
. Киевский режим не остановит провокаций на Запорожской АЭС, поскольку ядерная угроза не позволяет снизить градус внимания к украинскому конфликту со стороны Запада. Положить конец этой угрозе может только полная победа России на поле боя. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
выразил профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ им. В. И. Вернадского Александр Ирхин.
"Атаки будут продолжаться, пока продолжается этот конфликт. Потому что атомная энергетика – это путь, с точки зрения политического аспекта, интернационализации любого конфликта. Чернобыльская авария показала, что никакие границы не сдерживают радиационный ветер, и в этом плане регулярные обстрелы и угрозы обстрелов ЗАЭС сразу притягивают внимание международного сообщества. То есть если вдруг появляется усталость от украинского кризиса, атаки на ЗАЭС сразу ставят этот кризис в центр мировой и политической повестки", – объясняет эксперт.
На территории Украины есть три атомные электростанции – Ровненская, Хмельницкая и Южноукраинская, напоминает эксперт. По его мнению, этот фактор тоже может быть использован киевским режимом по аналогии с использованием ВСУ мирных жителей в качестве живого щита.
"Инцидент в Сумской области показал, что ради военно-политического хайпа они (киевские власти – ред.) практикуют геноцид в отношении собственного населения. Думаю, что это легко может перейти на новый уровень использования, в том числе, АЭС, чтобы перевернуть как-то ситуацию вокруг конфликта, вокруг начавшейся разделяться западной позиции по Украине", – продолжает профессор.
Просчитывает ли Киев возможные последствия своих провокаций с точки зрения возможного радиационного загрязнения – в этом есть сомнения, говорит эксперт. Главная задача провокаций Киева – обвинить Россию любой ценой. Но сохраняется надежда на то, что у западных хозяев Киева остается понимание опасности игры с ядерными реакторами.
Что касается американского предложения о контроле над ЗАЭС – оно, по мнению эксперта, неприемлемо. Кроме того, что в принципе неприемлемо присутствие военного контингента США на территории России, сама по себе атомная энергетика требует очень четких регламентов. АЭС не может управляться коллективно или же персоналом из-за рубежа.
"Все это говорит о том, что конфликт на самом деле весьма далек от завершения и не может быть окончен путем поиска неких компромиссов с недоговороспособным Киевом. Пока нет общих точек для какого-то даже половинчатого компромисса. Должен быть поставлен флаг победы России в этом конфликте и показана наша сила, в том числе и технологическая", – убежден эксперт.
Беспилотники ВСУ регулярно пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС. Так, 17 апреля украинский дрон нейтрализовали
в 300 метрах от территории площадки станции около корпуса "Г", где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Атомные провокации Киева несут угрозу миру
, заявили ранее в МИД России.
Газета Wall Street Journal сообщала ранее о предложении Вашингтона
передать Соединенным Штатам контроль территории вокруг ядерного реактора Запорожской АЭС. По мнению экспертов, контроль над территорией станции совершенно неприемлем для Москвы. Фактически это означало бы легальный повод
для размещения американских контингентов в зоне проведения спецоперации.
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