Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230511/boeviki-vsu-pokhischayut-muzhchin-na-okkupirovannoy-kievom-khersonschine-1128656842.html
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
Боевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T13:21
2023-05-11T13:21
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
херсон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110524/28/1105242858_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_013080498d5e9aec059b1d9aacadc5ed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Подробности одного из таких случаев приводит Минобороны РФ.По словам заявителя, все произошло в тот же день на улице Вишневой около 11 утра. Мужчина услышал крики соседа и, выглянув из окна своего дома, увидел, как на него напали военные и волокут куда-то."Во дворе на него напали четверо неизвестных в военной форме, без объяснений скрутили и увезли в неизвестном направлении", – сообщил Демид Т.Он добавил, что все произошедшее успел заснять на камеру мобильного телефона.Ранее, в феврале текущего года, ряд источников сообщал, что украинские боевики на оккупированной Киевом Херсонщине похищают людей с целью насильно мобилизовать в ряды украинской армии либо с целью получить выкуп.В частности, аналогичный описанному случай произошел на улице Суворова в Херсоне. 24 февраля 14.20 здесь был гражданин 1975 г.р., которого схватили и затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ. Также известно о похищении нескольких мужчин в поселке Белозерка Херсонский области.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110524/28/1105242858_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_da8622a414c0b802d27d5f87f0478242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, херсон, украина
Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине

Боевики ВСУ похищают мужчин на правобережье Херсонской области прямо из дома – Минобороны

13:21 11.05.2023
 
© © Flickr/ U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото
© © Flickr/ U.S. Army Europe Images
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Подробности одного из таких случаев приводит Минобороны РФ.

"К нам продолжает поступать достоверная информация о происшествиях в рядах ВСУ. 10 мая в 12 часов 10 минут в Национальную полицию Украины поступило сообщение от гражданина о том, что его сосед 1975 г.р. был похищен", – сообщили в ведомстве.

По словам заявителя, все произошло в тот же день на улице Вишневой около 11 утра. Мужчина услышал крики соседа и, выглянув из окна своего дома, увидел, как на него напали военные и волокут куда-то.
"Во дворе на него напали четверо неизвестных в военной форме, без объяснений скрутили и увезли в неизвестном направлении", – сообщил Демид Т.
Он добавил, что все произошедшее успел заснять на камеру мобильного телефона.
"Боевики из ВСУ в правобережной части Херсонской области продолжают похищать мирных граждан мужского пола. Будьте бдительны и осторожны", – предупреждают в ведомстве.
Ранее, в феврале текущего года, ряд источников сообщал, что украинские боевики на оккупированной Киевом Херсонщине похищают людей с целью насильно мобилизовать в ряды украинской армии либо с целью получить выкуп.
В частности, аналогичный описанному случай произошел на улице Суворова в Херсоне. 24 февраля 14.20 здесь был гражданин 1975 г.р., которого схватили и затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ. Также известно о похищении нескольких мужчин в поселке Белозерка Херсонский области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр
Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФНовостиХерсонУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Склад с боеприпасами ВСУ уничтожен в Херсоне
14:12Кем в Киеве заменят бюсты Пушкина, Менделеева, Ломоносова и Горького
13:57В центре Милана прогремел взрыв
13:21Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине
12:52Угрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР
11:43Устроили ДТП и ограбили: 29-летний крымчанин пойдет под суд за разбой
11:33Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – что изменилось за сутки
11:23Наемники из 70 стран воюют на стороне киевского режима – СК
11:17На юге России выпал снег
10:24Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу
10:22В Севастополе мужчина дважды поджег дом из ревности
09:53Без осадков и ветер: погода на Керченской паромной переправе
09:32В Крыму модернизируют канатную дорогу на Ай-Петри
09:21ВСУ атаковали Брянскую и Курскую области
08:46Сотни миллионов на ремонты: где в Крыму починят дороги
08:22В Севастополе на три дня отключат газ
07:51"Сезонный скачок": почему в Крыму дорожает лук
07:28Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя Симферополя
07:02Когда отечественный софт полностью заменит иностранный в России – прогноз
00:01Майские заморозки: чего ждать от погоды в Крыму в четверг
Лента новостейМолния