https://crimea.ria.ru/20230511/boeviki-vsu-pokhischayut-muzhchin-na-okkupirovannoy-kievom-khersonschine-1128656842.html

Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине

Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине

Боевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T13:21

2023-05-11T13:21

2023-05-11T13:21

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

херсон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ открыто похищают мужчин из числа мирных граждан, проживающих на правобережье Херсонской области, временно оккупированной киевским режимом. Подробности одного из таких случаев приводит Минобороны РФ.По словам заявителя, все произошло в тот же день на улице Вишневой около 11 утра. Мужчина услышал крики соседа и, выглянув из окна своего дома, увидел, как на него напали военные и волокут куда-то."Во дворе на него напали четверо неизвестных в военной форме, без объяснений скрутили и увезли в неизвестном направлении", – сообщил Демид Т.Он добавил, что все произошедшее успел заснять на камеру мобильного телефона.Ранее, в феврале текущего года, ряд источников сообщал, что украинские боевики на оккупированной Киевом Херсонщине похищают людей с целью насильно мобилизовать в ряды украинской армии либо с целью получить выкуп.В частности, аналогичный описанному случай произошел на улице Суворова в Херсоне. 24 февраля 14.20 здесь был гражданин 1975 г.р., которого схватили и затолкали в военный автомобиль без объяснения причин военнослужащие 124-й бригады ВСУ. Также известно о похищении нескольких мужчин в поселке Белозерка Херсонский области.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом Пойдут на дно: Сальдо о шансах ВСУ форсировать Днепр Сальдо заявил о главном дефиците на Херсонщине

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херсон

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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, херсон, украина